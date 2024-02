Nemmeno il tempo ieri mattina di aprire la biglietteria per l'atteso incontro tra il Frosinone e il Lecce che, nel giro di tredici minuti, il settore ospiti del "Benito Stirpe" ha fatto registrare il quarto sold out dall'inizio di campionato. Dopo gli incontri con la Juventus, il Milan e la Roma, dunque, anche contro il Lecce il tutto esaurito almeno per ora riguarda solo il settore riservato ai supporter salentini che in 1.020 assisteranno all'importante incontro che vedrà le due formazioni impegnate nella conquista della posta in palio. Che è di quelle molto pesanti trattandosi di uno scontro diretto per la permanenza nella massima serie. Detto dei tifosi del Lecce, che in meno di un quarto d'ora hanno polverizzato il numero di biglietti a loro disposizione, sta ora ai supporter giallazzurri rispondere in maniera massiccia acquistando i tagliandi che sono stati posti in vendita da ieri mattina magari attraverso gli stessi abbonati.

Per due giorni toccherà ai circa undicimila tifosi dotati di abbonamento che, avendo il diritto di prelazione, possono acquistare un altro biglietto per conto di un congiunto o di un amico di fede giallazzurra e, infine, a partire da venerdì mattina, ai tifosi di sfruttare la vendita libera per eventuali tagliandi ancora a disposizione, riguardanti la tribuna Est e parte di quella centrale. Come si sa in classifica il Lecce ha un punto in più del Frosinone e, quindi, il campionato ha avuto per entrambe le formazioni uno sviluppo simile nella zona attualmente a ridosso di quella a rischio retrocessione. E, almeno per il Frosinone, in linea con le aspettative della vigilia che erano quelle di una salvezza sulla carta, comunque, difficile da raggiungere. Ora lo è anche per quanto riguarda il campo anche se la squadra canarina sconfitte a parte, ha dimostrato di essere viva e, quindi ha la possibilità di tagliare il traguardo che tutti si erano posti nell'estate scorsa.

Tutto questo per dire che la gara con il Lecce è di quelle determinanti se non decisiva per la salvezza. Nel Salento lo hanno percepito e in mille domenica saranno presenti allo "Stirpe". Giocando sul campo amico il Frosinone di tifosi ne dovrà avere molti di più. Dovranno riempire ogni sedile e incitare la squadra del cuore dall'inizio alla fine e spingerla verso la conquista di punti importanti. Insomma lo "Stirpe" dovrà fare registrare il quarto sold out, più importante di tutti gli altri perché in campo non ci saranno Juventus, Milan o Roma ma il Frosinone di Eusebio Di Francesco pronto a battersi per la salvezza. Diamogli una valida mano dagli spalti. Anzi tutte e due.

Dal campo

Ancora buone notizie dalla "Città dello Sport" di Ferentino. Cuni, infatti, è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni. E non solo, Marchizza è tornato sul campo per svolgere un lavoro differenziato insieme ai soliti Oyono e Lusuardi. Terapie per il solo Bonifazi. Questa mattina è in programma una nuova seduta.