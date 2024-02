«Bisogna cercare di ripulirsi immediatamente. Capisco che non sarà facile ma bisognerà provarci». Sono parole dette da mister Di Francesco dopo la seconda immeritata sconfitta contro la Juventus. Non sarà dunque la prima volta che la squadra cercherà di resettare delusione e amarezza anche perché in occasione della gara dell'andata Vlahovic, se non segnò al termine del recupero, mise a segno la rete del primo immeritato successo qualche minuto prima.

Se non è stata, come detto, la prima volta c'è da sperare che sia almeno l'ultima e che, comunque, la battuta d'arresto un pizzico di positività l'abbia fornita alla squadra. E lo ha rilevato il difensore Zortea laddove, nelle dichiarazioni posto gara, ha precisato che «sicuramente c'è delusione nello spogliatoio perché potevamo fare punti e invece perdere così alla fine fa male. Però la prova che abbiamo offerto ci fa sentire molto più consapevoli di quello che possiamo fare e dove possiamo arrivare. Ora ci sono le partite che contano dobbiamo vincerle per fare punti importanti».

A cominciare da domenica quando allo "Stirpe", arriverà il Lecce, vittorioso all'andata nella gara che lasciò delusione e amarezza al cubo. Sarà la prima delle quattro che si giocheranno a marzo, tutte molto importanti per dare una sterzata positiva alla negativa tendenza che il campionato ha riservato alla formazione giallazzurra nella sua seconda fase. Soprattutto soffermeremo la nostra attenzione sugli scontri diretti tra le squadre che corrono il rischio della retrocessione. Si tratta delle formazioni che occupano gli ultimi otto posti della classifica.

Ben dieci scontri diretti

Per il Frosinone, che può finalmente schierare due terzini di ruolo, subito due partite che mettono in palio punti pesanti. Il Lecce in casa e il Sassuolo in trasferta. Mazzitelli e compagni dovranno cercare di fare il pieno di punti in entrambe (e non sarà facile) e cercarne qualche altro nelle successive partite con la Lazio in casa e con il Genoa in trasferta. L'Empoli, che ha due punti in più dei giallazzurri, ha un solo scontro diretto ed è quello in casa con il Cagliari. Poi affronterà Milan e Inter fuori e il Bologna al "Castellani". Il Lecce ha un punto in più dei ciociari e, dopo la gara dello "Stirpe", affronterà altri due scontri diretti: Verona in casa e Salernitana fuori, chiudendo il mini ciclo di gare sul campo della Roma. L'Udinese, stessi punti del Frosinone, ha due scontri diretti. Il primo in casa con la Salernitana e il secondo sul campo del Sassuolo, mentre le altre due gare le giocherà con la Lazio in trasferta e con il Torino in casa. Delle tre formazioni che hanno tre punti in meno del Frosinone, il Cagliari dovrà affrontare l'Empoli fuori casa, Salernitana e Verona sul campo amico e, infine, il Monza in trasferta. Il Verona dovrà vedersela con il Sassuolo in casa, e con Lecce e Cagliari in trasferta e concludere il poker di gare dentro contro il Milan. Tre gli scontri diretti del Sassuolo: in trasferta con il Verona, in casa con il Frosinone e l'Udinese e completerà il ciclo sul campo della Roma. Resta la Salernitana più staccata e con dieci punti di distacco dal Frosinone. La formazione granata giocherà a Udine, andrà a Cagliari, ospiterà il Lecce e chiuderà sul camp o del Bologna la serie delle quattro partite di marzo.