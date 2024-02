Incredibile ma vero. Per l'ennesima volta in questa stagione il Frosinone mette in campo una prestazione degna di conquistare un risultato positivo, ma alla fine torna casa senza punti per una rete che arriva all'ultimo dei minuti di recupero. Nell'occasione è accaduto sul campo della Juventus, che nonostante la maggiore qualità dei suoi calciatori i canarini avevano affrontato quantomeno alla pari. E questa volta, a differenza di altre, una volta in svantaggio non si sono persi di animo e hanno addirittura ribaltato il risultato portandosi sul 2 a 1 anche se il vantaggio è durato pochi minuti. Poi, quando la divisione della posta in palio era certamente il risultato più giusto, è arrivato il gol beffa di Rugani.

La cronaca

Pronti, via e la Juventus passa in vantaggio. È il 3' quando Gatti serve McKennie che aggancia e poi mette in mezzo per Vlahovic, che di destro anticipa Lirola e batte Cerofolini. Il Frosinone non si scoraggia e al 13' trova il pari. Dopo un'ottima trama offensiva, Brescianini allarga sulla destra per Zortea che mette in mezzo per il colpo di testa vincente di Cheddira. Al 16' tentativo da fuori di Soulé, ma il suo sinistro finisce lontano dalla porta difesa da Szczesny. Al 17' Vlahovic prova a sorprendere Cerofolini con una conclusione da metà campo, ma la palla va alta sopra la traversa. Al 22'Okoli allontana male il pallone dopo un calcio d'angolo e Bremer ha una grande chance sui piedi, ma il suo tiro è altissimo. Da un fallo laterale in zona difensiva parte l'azione che porta il Frosinone in vantaggio al 27'.

Harroui pesca il movimento di Brescianini, che entra in area tra due avversari ma riesce ugualmente a lasciar partire un gran sinistro che supera Szczesny sotto la traversa per l'1-2. La Juventus reagisce e trova l'immediato pareggio al 32' ancora sull'asse McKennie-Vlahovic, con il serbo che riceve il pallone in area e di sinistro infila il palo lontano. Al 35' Frosinone vicino al nuovo vantaggio con il mancino di Brescianini che termina fuori di poco. Al 38' ci provano i bianconeri con Alcaraz che manda fuori.

La ripresa

Il secondo tempo si apre con il Frosinone in avanti e al 3' Szczesny è bravo a liberare l'area dopo il corner battuto a rientrare da Soulè. Al 6' è invece Mazzitelli a sventare un pericolo, allungando la traiettoria del calcio d'angolo di Kostic per impedire a Vlahovic di intervenire da pochi passi. Ancora vicina al vantaggio la Juventus all'8' con il tentativo da sviluppi di corner di Rugani, intercettato da un compagno di squadra. Al 12' c'è una chance per Chiesa che pescato da Vlahovic libera il destro, deviato in angolo da Romagnoli. Al 15' ci prova invece Cambiaso da fuori, ma la sua conclusione finisce ancora altissima.

Nuova occasione per i bianconeri al 22' con Yildiz che però cicca il pallone da ottima posizione sull'assist di Cambiaso. Al 23' il pallone finisce sui piedi di Alcaraz dopo l'intervento di Valeri, ma il tiro dell'argentino è sul fondo. Grande occasione per la Juventus al 29' sul sinistro di Vlahovic, che al volo calcia al lato ma c'era comunque fuorigioco del serbo sul passaggio di Gatti. Altro brivido al 32' nell'area del Frosinone, ma Rapuano ferma tutto per un fallo in attacco. Al 34' la difesa giallazzurra invita alla conclusione Locatelli, ma il suo tentativo è troppo centrale per poter far male a Cerofolini. Al 37' pericoloso il Frosinone dopo la palla persa in uscita da McKennie, che però poi rimedia all'errore con un intervento provvidenziale su Kaio Jorge. Nuova chance per i giallazzurri al 40' con il colpo di testa di Soulé, troppo debole però e facile preda di Szczesny.

Al 41' ci prova Gatti a sorprendere Cerofolini: il tiro è potente, ma mal indirizzato. Al 45' il destro di Vlahovic finisce alto, poi Romagnoli salva ancora sul serbo al 48'. All'ultimo respiro arriva però la beffa per il Frosinone: Vlahovic allunga di testa il corner di Iling e trova sul secondo palo Rugani, che da posizione defilatissima batte Cerofolini per il gol del definitivo 3-2.