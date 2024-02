La serie di infortuni che ha subito il Frosinone ne ha rallentato la marcia verso la salvezza in queste prime sei partite del girone di ritorno. Non è stata la sola causa, ma sicuramente la più importante se confrontiamo le classifiche relative alle prime sei gare disputate nel girone di andata e di ritorno. Bisogna avere anche in considerazione il fatto che nel girone di ritorno soltanto due formazioni, e cioè l'Atalanta e la Fiorentina.

Sono state le stesse dell'andata, mentre Napoli, Udinese, Sassuolo e Salernitana sono state sostituite nel girone di ritorno da Cagliari, Verona, Milan e Roma. A chi giorni fa a ha chiesto a Di Francesco quanti punti sarebbero serviti alla sua squadra per restare in Serie A, il tecnico ha risposto: «L'ideale sarebbe fare gli stessi punti dell'andata».

Il che vorrebbe dire arrivare a chiudere il campionato a quota 38, necessaria con tutta probabilità per tagliare l'obiettivo della vigilia di campionato. Per la formazione giallazzurra, però, l'avvio iniziale del percorso del girone di ritorno è stato molto lento dal momento che, ai nove punti conquistati nell'andata grazie ai successi sull'Atalanta e sul Sassuolo nonché ai pareggi di Udine, di Salerno e con la Fiorentina, ne mancano cinque.

Nel ritorno Mazzitelli e compagni hanno battuto soltanto il Cagliari e pareggiato a Verona. Risultati molto importanti ai fini di una possibile classifica avulsa finale ma pochi per pareggiare i conti con il girone di andata quando con i nove punti la squadra giallazzurra occupava l'ottavo posto della classifica. Ora il fatto che il tecnico ha recuperato una valida parte degli infortunati e che dopo il giro di boa avversari del Frosinone sono stati anche Milan.

Fiorentina e Roma, è pensabile che sul piano non solo del gioco ma soprattutto su quello dei risultati, il cammino sia più spedito. Per quanto riguarda le formazioni attualmente interessate con il Frosinone alla lotta salvezza, migliore è stato il percorso del girone di ritorno e ci riferiamo all'Empoli, che ha conquistato nove punti soprattutto con la cura di Davide Nicola contro i tre dell'andata e all'Udinese che ha raddoppiato i tre punti del girone di andata. Il Verona con sei punti ne ha perso uno soltanto. Il Cagliari è andato meglio nel girone di ritorno raddoppiando i due punti conquistati all'andata; la Salernitana ne ha persi due mentre il Lecce è andato molto peggio avendo conquistato al ritorno solo tre punti contro gli undici ottenuti nella prima parte del campionato, quando la squadra di D'Aversa era sesta in classifica.

Stesso discorso per il Sassuolo che ha chiuso con un meno otto la prime sei gare del ritorno conquistando un solo punto. Più in generale hanno guadagnato in punti e in posizioni di classifica il Bologna terzo grazie agli otto punti in più, la Roma che si è assicurata sette punti in più. Tre punti li ha persi il Napoli e tre li ha guadagnati l'Atalanta con l'Inter che ha avuto un percorso costante e di livello con quindici punti all'andata e altrettanti al ritorno; giù anche la Fiorentina che ha lasciato per strada sei punti rispetto all'andata. Anche il Milan ha fatto registrare un meno quattro punti con la Lazio, costante nella sua mediocrità, che ha confermato i sette punti del girone dell'andata. Quindi tutte le atre formazioni come mostrano le tabelle che pubblichiamo.

Dal campo

Ieri pomeriggio la terzultima seduta di preparazione alla gara con la Juventus si è tenuta sul rettangolo di gioco del "Benito Stirpe". Dopo la fase di attivazione la squadra è stata impegnata nelle esercitazioni tecnico-tattiche concluse con una partita a tema. Cuni, Oyono e Lusuardi, ormai prossimi a rientrare nei ranghi, hanno svolto un allenamento differenziato. Terapie per Bonifazi e Marchizza. Stamane squadra di nuovo al lavoro sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino.