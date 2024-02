Archiviata con rimpianto la partita di ritorno con la Roma, giocata bene e persa immeritatamente, il Frosinone guarda in avanti e per la terza volta in questa stagione troverà sulla sua strada la Juventus che affronterà domenica allo "Stadium". E per la sesta volta dall'inizio del campionato, la formazione di Eusebio Di Francesco dovrà scendere in campo alle ore 12,30 (era accaduto anche all'andata il 23 dicembre dell'anno scorso). A proposito dell'insolito orario di inizio, anche le due partite giocate con il Cagliari (4 a 3 per la squadra di Ranieri il 29/10/2023 e 3 a 1 per la formazione di Difra del 21/01/2024) avevano preso il via alle 12,30. Così come quelle con il Torino allo "Stirpe" (10/12/2023 e risultato di 0 a 0) e con la Fiorentina nell'ultima trasferta (11/02/2024 e successo viola per 5 a 1 ).

Con sei squadre avversarie i giallazzurri hanno chiuso già i conti per la stagione in corso. E sono l'Atalanta (una vittoria e una sconfitta), il Cagliari (una sconfitta e una vittoria), il Verona (una vittoria e un pareggio), il Milan (due sconfitte), la Fiorentina (un pareggio e una sconfitta) e la Roma (due sconfitte). Finora il Frosinone ha dalla sua i risultati migliori nei confronti del Cagliari e del Verona che potrebbero essere determinanti nella lotta per la salvezza nel caso ci fosse bisogno della classifica avulsa per l'arrivo a pari punti di più di due squadre. Altro dato molto interessante è che i canarini hanno già affrontato due volte Milan, Atalanta, Fiorentina e Roma che occupano posizioni di rilievo nella classifica generale e soltanto due, Cagliari e Verona, che sono interessate alla lotta per restare in Serie A.

L'infermeria si sta svuotando

Intanto la squadra è tornata in campo ieri pomeriggio per cominciare a preparare la trasferta di Torino con la Juventus. E dalla "Città dello Sport" di Ferentino sono arrivare notizie confortanti riguardanti il recupero di alcune importanti pedine dello scacchiere giallazzurro. Il difensore Zortea, il centrocampista Garritano e l'attaccante esterno Ghedjemis sono rientrati in gruppo e, quindi, saranno a disposizione per l'incontro con i bianconeri. Ancora lavoro differenziato, invece, per Cuni, mentre per Lusuardi e Oyono seduta personalizzata.

Per quanto riguarda Ghedjemis è stato costretto a saltare le gare con il Milan, la Fiorentina e la Roma. Garritano soltanto l'ultima contro i giallorossi, mentre Zortea non ha giocato le ultime quattro partite e cioè contro Verona, Milan, Fiorentina e Roma. Ora avranno una settimana intera di allenamenti per raggiungere una condizione fisica rassicurante. Per l'incontro con i bianconeri, infine, Eusebio Di Francesco avrà a disposizione anche il difensore Romagnoli che ha scontato il turno di squalifica.