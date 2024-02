Come gran parte delle sconfitte subìte dal Frosinone, anche quella con la Roma ha lasciato una scia di grossi rimpianti. Non hanno fatto eccezione nemmeno le battute di arresto con il Milan e con la Juventus, per non parlare di quella con il Cagliari all'andata, ma la sconfitta maturata al termine della sfida con i giallorossi ha lasciato una coda sicuramente pesante da digerire. Forse anche perché è stata l'ultima e ha visto ridotto ulteriormente il vantaggio sulla zona retrocessione che, in generale, si è assottigliato di molto nelle sei partite giocate nel ritorno.

«È un vero peccato che dopo una prestazione di livello come quella offerta contro la Roma, l'incontro si sia chiuso con una sconfitta e senza che riuscissimo a fare un gol. Eppure nel primo tempo le occasioni non sono mancate per sbloccare il risultato». È solo una parte delle dichiarazioni che il tecnico dei giallazzurri ha pronunciato commentando la prova offerta dalla sua squadra nella gara contro la formazione di De Rossi e il risultato con il quale si è conclusa. Il tutto anche in previsione della prossima partita che il Frosinone dovrà disputare sul rettangolo di gioco dello "Stadium" contro la Juventus.

Fortuna vuole però che alcune delle altre squadre che stanno lottando per non retrocedere siano impegnate in incontri a rischio o addirittura in scontri diretti. E ci riferiamo alle partite Bologna-Verona, Cagliari-Napoli, Genoa-Udinese, Lecce-Inter e Salernitana-Monza. Oltre a Sassuolo-Empoli. E a proposito dei toscani, la formazione di Davide Nicola è imbattuta da cinque partite nelle quali ha conquistato nove punti grazie a due vittorie e a tre pareggi. È anche delle squadre pericolanti quella che ha avuto nel girone di ritorno il percorso più positivo dal 21 gennaio, quando sulla panchina si è seduto il successore di Andreazzoli.

Allora di punti ne aveva soltanto tredici, nove in più sono quelli della classifica attuale. Nei confronti del Frosinone, l'Empoli è riuscito a rosicchiare cinque punti nella lotta per restare nella massima serie. Sono infatti quattro quelli conquistati da Mazzitelli e Co. dopo il giro di boa del campionato: la vittoria sul Cagliari 3 a 1 e il pareggio di Verona 1 a 1. Tornando ai punti conquistati nelle sei partite del girone di ritorno, Genoa ed Empoli guidano questa speciale classifica delle formazioni pericolanti (il Genoa che al giro di boa aveva ventuno punti si è nel frattempo allontanata dalla zona a rischio), seguiti dall'Udinese e dal Verona con 6 punti, dal Frosinone e dal Cagliari con 4 punti, dal Lecce 3 punti, dal Sassuolo che ha una partita da recuperare e dalla Salernitana un punto.

Per quanto riguarda il Frosinone, soltanto il Lecce, il Sassuolo e la Salernitana hanno quindi conquistato meno punti. Anche per questo, tornando al discorso iniziale, il rimpianto di avere giocato una partita di livello senza riuscire a ottenere un risultato positivo nella gara di domenica scorsa con la Roma è stato grande. Intanto i canarini torrneranno in campo nel pomeriggio per cominciare a preparare la partita con la Juve. Ormai quello che è stato non si può cambiare e allora è meglio pensare ai prossimi impegni di campionato. Il Frosinone può ancora farcela a restare in Serie A, visto che dietro ci sono ancora cinque squadre.