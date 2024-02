Per l'ennesima volta in questa ultima parte di stagione stiamo qui a parlare di una sconfitta da parte del Frosinone, tra l'altro netta nel punteggio, che ha dell'incredibile. Fino al 38' del primo tempo, infatti, ossia quando Huijsen ha trovato il jolly che ha portato in vantaggio la Roma, in campo c'era stato soltanto la formazione canarina. I giallorossi erano stati dominati in lungo e in largo e si erano salvati dalla capitolazione soltanto grazie a tre miracoli del loro portiere Svilar e ad altrettanti clamorosi errori nella conclusione da parte dei giallazzurri e in particolare di Kaio Jorge. Nella ripresa De Rossi ha aggiustato la sua squadra e si è vista un'altra partita che gli ospiti hanno controllato senza più particolari problemi per poi allungare fino al 3 a 0 finale grazie ai gol di Azmoun e Paredes su rigore.

La cronaca

Pressione alta del Frosinone in avvio. Al 2' prima Brescianini recupera palla su Huijsen che però riesce a rimediare con un intervento dubbio all'errore. Chance per i ciociari un minuto dopo con il pallone messo in mezzo da Mazzitelli per Kaio Jorge, che sulla traiettoria del tiro trova però Monterisi. All'11' Gelli prova di prima a servire Kaio Jorge in profondità, ma Svilar è attento ed esce con i pugni per sventare il pericolo. Al 14' si sporca i guanti anche Turati con la conclusione di Lukaku, che di sinistro incrocia da posizione defilata dopo aver ricevuto il passaggio di El Shaarawy. Arriva al 22' il primo lampo della partita di Soulé: l'argentino salta un paio di avversari e poi prova a sorprendere Svilar sul primo palo, ma il pallone finisce al lato di un soffio.

Al 23' è ancora il 18 giallazzurro a creare un pericolo, stavolta cercando il palo lontano, ma il portiere giallorosso compie un miracolo e manda in angolo. Altra grande opportunità per il Frosinone al 25' con Reinier, che di testa non riesce da pochi passi ad indirizzare verso la porta il cross di Brescianini. Al 30' ancora Brescianini pericoloso con il sinistro dal limite dell'area, deviato in angolo da Paredes. Dagli sviluppi di quel corner nasce una clamorosa tripla occasione per il Frosinone, tutta sui piedi di Kaio Jorge: sul primo tentativo si supera Svilar in uscita bassa, poi salva Mancini e infine un'imprecisione del brasiliano tiene il risultato sullo 0-0.

Il dominio assoluto del Frosinone si ferma al 38' quando la Roma trova l'inseprato vantaggio. Azione personale di Huijsen che parte palla al piede, salta un paio di avversari e poi con il destro dai 20 metri batte Turati sul secondo palo. Al 40' Reinier prova a sorprendere Svilar da lontanissimo, ma manca lo specchio della porta. La conclusione di Mazzitelli al 44' è l'ultima azione del primo tempo.

La ripresa

Al 9' il Frosinone si fa vedere in avanti con il tentativo al volo di Mazzitelli: la palla non va troppo distante dal palo. Al 12' pericoloso contropiede della Roma con El Shaarawy che scatta in campo aperto, ma non riesce a servire Pellegrini. Al 17' giallorossi vicini al raddoppio con la conclusione da fuori di El Shaarawy che sfiora la traversa. Al 21' la Roma rischia grosso sullo scivolone di Svilar, ma Kaio Jorge non riesce ad intervenire sul pallone e Llorente salva la porta. Al 26' raddoppia la Roma: lasciato solo Cristante prova una conclusione da fuori senza troppe pretese, ma Turati si fa trovare impreparato e sulla respinta corta e cehtrale Azmoun non sbaglia e porta il risultato sullo 0-2. Al 33' la Roma reclama un calcio di rigore per il fallo di mano in area di Okoli sulla conclusione di Baldanzi: dopo la revisione al VAR, Giua indica il dischetto. Dagli 11 metri va Paredes che spiazza Turati per lo 0-3. Al 41' il Frosinone ci prova con Cheddira, ma la conclusione è troppo debole per poter far male a Svilar. Altra occasione al 44' per i giallazzurri con Harroui che raccoglie il passaggio di Seck, ma poi calcia fuori. Il sinistro dal limite di Pellegrini nel recupero, alto sopra la traversa, è l'ultima azione della partita.