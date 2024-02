Nel Frosinone, chiamato a respingere le insidie di un incontro difficile e impegnativo quale è quello contro la Roma di Daniele De Rossi, è emergenza continua. Ovviamente nel reparto difensivo dove Eusebio Di Francesco continua ad avere gli uomini contati o, addirittura, in numero inferiore alle necessità a causa della serie di infortuni che hanno influito negativamente su una rosa che in origine aveva già qualche assenza nei ruoli esterni. E così anche contro la formazione giallorossa il tecnico dovrà fare di necessità virtù dal momento che sarà chiamato a fare i conti con un reparto incompleto nei terzini e contati nei difensori centrali, in considerazione anche della squalifica che ha colpito Romagnoli.

Ieri la squadra è tornata in campo per la penultima seduta di allenamento ed è stata impegnata, dopo la fase di attivazione, in un lavoro alternato tra palestra e campo concluso in sala video. Differenziato per Cuni, Ghedyemis e Zortea e personalizzato per Lusuardi e Oyono. Stamane è in programma la rifinitura.

Bonifazi out 30/40 giorni

Il difensore diventato giallazzurro l'otto gennaio scorso proveniente dal Bologna ha giocato la gara intera persa 5 a 0 contro l'Atalanta e un minuto soltanto contro il Cagliari per accusare poi un dolore al ginocchio che lo ha tenuto fuori nei tre incontri successivi con Verona, Milan e Fiorentina. Ieri mattina Bonifazi è stato sottoposto ad un intervento al ginocchio come da comunicato pubblicato nel pomeriggio di ieri dal Frosinone nel quale si rende noto che il difensore «in seguito ad una lesione del menisco interno del ginocchio destro, è stato sottoposto in data odierna, presso la Casa di cura Villa Toniolo di Bologna, ad intervento chirurgico in artroscopia di bonifica meniscale mediale. L'intervento è stato effettuato dal prof. Lo Presti ed è perfettamente riuscito».

I tempi di recupero sono da valutare e, comunque, dovrebbero aggirarsi tra 30/40 giorni.

Ipotesi di formazione

Di Francesco avrà dunque a disposizione gli stessi uomini che ha convocato per la partita con la Fiorentina con la sola eccezione dello squalificato Romagnoli ma con Lirola e Valeri che si sono allenati nel corso delle quattro sedute settimanali. A questo punto bisognerà vedere se il tecnico li riterrà pronti per scendere in campo dal primo minuto di gioco. Diversamente dovrà di nuovo schierare nei due ruoli di terzini i centrocampisti Gelli e Brescianini, come è successo a Verona e con il Milan, o uno soltanto come a Firenze dove hanno giocato Gelli e Valeri. Per il centrocampo di sicuro ci saranno capitan Mazzitelli e Barrenechea con Brescianini se non dovesse essere schierato a terzino. In avanti Soulé, Kaio Jorge o Cheddira e Harroui o Gelli se il tecnico dovesse schierare i due terzini di ruolo.