La Roma di Daniele De Rossi è preferibile incontrarla al "Benito Stirpe" e non solo per motivi ambientali. Lontano dall'Olimpico i giallorossi non sono quelli che in casa hanno conquistato ventisette dei trentotto punti che hanno in classifica, ma soltanto i restanti undici. Anche perché il Frosinone di Eusebio Di Francesco, giocando nel suo fortino di Viale Olimpia. ha più possibilità di ripetere le positive prestazioni interne che gli hanno permesso di conquistare quel tesoretto di punti che ha sfruttato per restare fuori dalla zona retrocessione nel periodo di crisi determinata dalla serie di infortuni che la squadra ha dovuto subire e dalla quale sta cercando di venirne fuori.

Se consideriamo allora che la Roma in trasferta non è poi così forte come in casa e che il Frosinone al "Benito Stirpe" spesso si è trasformato in formazione vincente, ne consegue che Mazzitelli e compagni hanno la possibilità di concludere la gara di domenica con un risultato positivo. E quello che viene fuori dai numeri che sono dalla parte giallazzurra. Poi nel calcio può succedere di tutto ma intanto vediamo il percorso delle due squadre e più precisamente della Roma in trasferta e del Frosinone nelle gare disputate allo "Stirpe". La formazione di De Rossi ha disputato undici gare in trasferta conquistando undici punti con la media quindi di un punto a partita.

Ne ha vinte tre, la prima a Cagliari 4 a 1, la seconda a Sassuolo 2 a 1 e la terza a Salerno 2 a 1 e ne ha pareggiate due e precisamente 1 a 1 a Torino e 0 a 0 nel derby con la Lazio. Sei le sconfitte: a Verona 2 a 1, a Genoa 4 a 1, a Milano con l'Inter 1 a 0, a Bologna 2 a 0, a Torino con la Juventus 1 a 0 e a Milano con il Milan 3 a 1.

Da parte sua il Frosinone ha giocato allo "Stirpe" dodici incontri che si sono conclusi con sei vittorie, due pareggi e quattro sconfitte, Per un totale di venti punti dei ventitre che la formazione di Eusebio Di Francesco ha in classifica. Le sei vittorie: con l'Atalanta 2 a 1, con il Sassuolo 4 a 2, con il Verona, l'Empoli e il Genoa con il risultato di 2 a 1 e, infine con il Cagliari battuto 3 a 1. In casa ha pareggiato due incontri, con la Fiorentina 1 a 1 e con il Torino 0 a 0 mentre è stato battuto dal Napoli 3 a 1, dalla Juventus 2 a 1, da Monza 3 a 2 e dal Milan.

Dal campo

Numeri importanti ma che chiaramente avranno valore soltanto se il Frosinone riuscirà a mettere nella contesa il massimo della voglia, determinazione e cattiveria agonistica. Intanto, quando mancano ancora due allenamenti per completare la preparazione alla partita di domenica, nessuna novità positiva è arrivata dall'infermeria. Anche ieri pomeriggio, infatti, Cuni, Bonifazi, Ghedjemis e Zortea hanno continuato a svolgere lavoro differenziato, mentre per Lusuardi e Oyono solita seduta personalizzata. A questa lunga lista di infortunati vanno poi aggiunti i lungodegenti Marchizza e Kalaj e, infine, va ricordato che contro i giallorossi non sarà a disposizione nemmeno Romagnoli, che è stato fermato per un turno dal giudice sportivo.