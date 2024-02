Dal momento che non ci saranno grosse novità nella formazione che Eusebio Di Francesco schiererà inizialmente in campo nella gara interna di domenica contro la Roma, nell'occasione il ruolo dei tifosi del Leone assumerà una importanza ancora maggiore rispetto alle altre partite disputate. Il "Benito Stirpe" dovrà tornare ad essere il fortino della prima fase del campionato, quando soltanto il Napoli riuscì ad espugnarlo e per le successive partite (cinque vittorie e due pareggi) resistette agli assalti delle formazioni avversarie dei giallazzurri per cadere alla diciassettesima giornata contro la Juventus.

Contro la Roma, nell'attesa l'allenatore dei canarini possa tornare a impiegare a tempo pieno le forze (soprattutto in difesa) attualmente in fase di recupero, la tifoseria è chiamata a fare gli straordinari. A cominciare proprio dalla partita contro la Roma. E quando parliamo di tifoseria non alludiamo soltanto a quella parte che è in Curva Nord e non ha mai fatto mancare il suo sostegno alla squadra, ma anche negli altri settori dello stadio dove, nella maggior parte, piovono applausi soltanto quando si vince.

Per la terza volta dall'inizio del campionato, contro la Roma lo "Stirpe" ha fatto registrare il tutto esaurito con diversi giorni di anticipo anche per quanto riguarda il settore riservato agli ospiti. Quindi ci sarà gara anche sugli spalti e sarà importante come quella che si svolgerà sul terreno di gioco dove i valori tecnici degli ospiti si fanno preferire. E allora, proprio per annullare il gap, sarà necessario che la tifoseria giallazzurra si faccia sentire più del solito.

Le presenze sugli spalti sono andate sempre più aumentando non solo rispetto all'inizio di campionato ma anche rispetto al passato, compresi ovviamente i vari campionati di Serie B. Nelle dodici partite giocate in casa in questa stagione in corso ci stiamo avvicinando come dato complessivo alle 200.000 presenze che sarà superato con la partita interna con il Lecce. Attualmente, senza contare le presenze della gara con la Roma, sono stati 170.385 gli spettatori del "Benito Stirpe" con una media partita di 14.197. Ben oltre quella fatta registrare nel secondo campionato di Serie A che è stata di 12.576 presenze per un ammontare complessivo delle 19 gare disputate in casa di 238.944 spettatori. Per quanto riguarda il campionato di A giocato al "Comunale" le presenze sono state nelle 21 partite interne 141.531 con una media di 7.449 spettatori a partita.

Per quanto riguarda i campionati di B, il maggiore numero complessivo di spettatori si è avuto nelle stagioni che hanno precedute le ultime due promozioni in A. Nel 2017/2018 in 21 gare le presenze sono state 216.546 (media di 10,316 spettatori a partita). Nel 2022/2023 le presenze in 19 gare ammontano a 215.109 (11.322 di media a partita).

Dal campo

I canarini sono tornati ieri mattina in campo per sostenere la seconda seduta di preparazione alla partita contro i giallorossi. Mazzitelli e compagni sono stati impegnati in un lavoro alternato tra palestra e campo e nelle esercitazioni tecnico-tattiche, concluse con una partita a tema. Differenziato per Cuni, Zortea e Bonifazi; personalizzato per Ghedjemis, Lusuardi e Oyono. Oggi nuovo appuntamento alla "Città dello Sport", ma nel pomeriggio. Quindi nessuna novità rispetto ai giorni scorsi per cui restano contati gli uomini in difesa. Una bozza di formazione potrebbe essere la seguente: Turati, Lirola, Monterisi, Okoli, Valeri: Gelli, Mazzitelli, Barrenechea; Soulé, Kaio Jorge o Cheddira e Brescianini.