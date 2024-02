Nuova sconfitta per il Frosinone al "Franchi" di Firenze: finisce 5 a 1 per i toscani. Il Frosinone parte all'attacco sfiorando il vantaggio in due occasioni, prima con Kaio Jorge e poi con Seck. Al 16' però arriva il primo gol dei viola con Belotti che torna a segnare dopo un lungo digiuno. Poi il raddoppio al 18' con Ikone. Fiorentina nuovamente a segno al 43' con Martinez Quarta chiudendo il primo tempo 3 a 0. Nella ripresa al 53' i toscani trovano il quarto gol con Nico Gonzalez. Poi arriva la rete dalla bandiera con il capitano Mazzitelli al 66'. I padroni di casa però chiudono definitivamente la partita all'85' con Barak che segna appena entrato dalla panchina.