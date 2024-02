Sconfitta per il Frosinone: allo stadio "Stirpe" finisce 3 a 2. Partita vivace e appassionante con il Frosinone che dopo pochi secondi è vicino al vantaggio con Soulé. Il Milan però esce dalla distanza con Giroud al 17'. Ma al 24' c'è il pareggio dei padroni di casa su rigore di Soulé che arriva a quota 10 gol in campionato. E il primo tempo finisce in pareggio. Nella ripresa i giallazzurri passano in vantaggio con il gol di Mazzitelli al 65'. Al 72' accorciano gli ospiti con Gabbia e poi il sorpasso all'81' con Jovic che chiude con la vittoria del Milan a 3 a 2.