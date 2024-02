Con la sfida di questo pomeriggio allo stadio "Benito Stirpe" (fischio d'inizio alle ore 18) contro il Milan, per il Frosinone si apre un ciclo di quattro partite sulla carta di una difficoltà assoluta. Dopo l'incontro con i rossoneri, infatti, i canarini saranno impegnati sul campo della Fiorentina, poi riceveranno la visita della Roma e quindi affronteranno allo "Stadium" la Juventus. Ma visto che le partite vanno giocate una alla volta, giusto che in questo momento tutte le attenzioni siano rivolte alla gara contro la formazione di Stefano Pioli. Il Frosinone ci arriva caricato al punto giusto, dopo aver ritrovato il successo nell'ultima uscita casalinga contro il Cagliari e subito dopo interrotto la striscia di otto sconfitte consecutive lontano da casa con il pareggio di domenica scorsa sul campo del Verona.

Un aspetto sicuramente fondamentale in una formazione composta da tanti giovani come quella di Eusebio Di Francesco e che di certo permetterà ai giallazzurri di scendere in campo senza particolari pressioni che sarebbero potute arrivare dalla classifica se non fossero arrivati quattro ottimi punti dalle ultime due uscite.

Aspetto tecnico e tattico

Il grande rammarico in casa Frosinone, però, è purtroppo costituito dalla grande emergenza con cui ancora una volta dovrà fare i conti l'allenatore dei canarini. Ma nonostante le numerose assenze e la forza indiscussa del Milan, riteniamo che l'impresa è comunque possibile. Perché la "banda" Di Francesco ha già dimostrato in questo campionato di riuscire ad esaltarsi nelle difficoltà. Entrando a questo punto più nel dettaglio di quelle che saranno per l'ennesima volta in questa ultima parte di stagione le rinunce forzate a causa di infortuni, il problema maggiore riguarderà sempre il pacchetto arretrato.

Per la sfida di questo pomeriggio, infatti, il Frosinone sarà privo di ben sei componenti del reparto difensivo: Oyono, Marchizza, Zortea, Bonifazi, Lusuardi e Kalaj. Della lista dei convocati non fanno poi parte nemmeno Baez e Ghedjemis. Per il resto bisognerà capire quelle che sono le condizioni dell'ultimo arrivato Valeri (non gioca una partita ufficiale dallo scorso 3 giugno) e se Monterisi, rimasto fermo per tre settimane e tornato in campo solo nei minuti di recupero nella partita di Verona, sarà in condizione di poter giocare dall'inizio. In tal caso potrebbe essere impiegato sulla destra del quartetto di difesa e permettere a uno tra Gelli o Brescianini di tornare a giocare a centrocampo dopo che al "Bentegodi" hanno ricoperto i ruoli rispettivamente di esterno destro e sinistro del pacchetto arretrato.

Per il resto davanti al portiere Turati i due centrali saranno Okoli e Romagnoli. A centrocampo certi di una maglia ci sono Barrenechea, Mazzitelli, mentre per la terza Harroui è in vantaggio su Reinier. In attacco, scontata la scelta di Soulé a destra, a sinistra si contendono una maglia Seck, Ibrahimovic e lo stesso Reinier, mentre la punta centrale sarà uno tra Kaio Jorge e Cheddira.