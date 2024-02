Chiuso il mercato in entrata degli over 21 con l'acquisto Valeri, il Frosinone ha spostato la sua attenzione su un giovane talento che il direttore Angelozzi è riuscito a sottrarre ad alcuni importanti club che lo stavano da tempo corteggiando. Stiamo parlando di Isak Vural nato a Stoccolma il 28 maggio 2006, che ha già indossato le casacche delle formazioni giovanili del Benfica, della società spagnola Cugat e del Fenerbahce.

Il Frosinone lo ha prelevato a titolo definitivo dalla società svedese Hammarby dove aveva cominciato a giocare all'età di cinque anni. Nessuna novità invece sul fronte delle partenze. Caso non ha voluto sentire ragioni ed è rimasto fermo nella sua decisione di non lasciare il Frosinone anche di fronte a proposte molto allettanti da parte della Cremonese. In serata l'attaccante era stato accostato anche alla Sampdoria. Al Frosinone sono rimasti anche Bidaoui e Baez. Il tutto mentre la squadra sta preparando l'incontro con il Milan.

Ipotesi di formazione

Anche contro i rossoneri Di Francesco avrà poche certezze, determinate non solo dall' emergenza che continua a regnare nel reparto arretrato ma anche dall'abbondanza che, invece, c'è negli altri due reparti. Partiamo dalla difesa per precisare che tra i pali ci sarà Turati e che le certezze sono due e riguardano i centrali Okoli e Romagnoli. Per quanto riguarda i terzini, a destra potrebbe giocare Monterisi, che sembra avere recuperato in settimana una buona condizione superando il problema alla caviglia, mentre a destra bisognerà valutare lo stato di forma di Valeri che, se si è regolarmente allenato da luglio a gennaio ma senza giocare gare ufficiali. Comunque ci sono pronti i due centrocampisti Gelli e Brescianini, che sono diventati terzini con il Cagliari e a Verona. A centrocampo altre due certezze e ci riferiamo a capitan Mazzitelli e a Barrenechea. mentre la terza maglia potrebbe essere indossata da Brescianini o da Gelli, se non dovessero giocare in difesa. Come pure da Harroui o da Reinier. In attacco un solo ruolo ha per ora il titolare e si tratta di Soulé a destra, mentre sulla fascia opposta potrebbe toccare a uno tra Harroui, Reinier e Gelli con il solito ballottaggio tra Kaio Jorge e Cheddira per il ruolo di punta centrale. Come si può vedere le scelte a Di Francesco non mancano per quanto riguarda dalla cintola in su. Dietro invece più precisi potremo essere quando il tecnico ci dirà su chi potrà contare per la gara contro i rossoneri di Pioli nel corso della conferenza stampa di oggi. A meno che non ci siano state altre novità.

Dal campo

La squadra ha svolto a Ferentino la penultima seduta di preparazione all'incontro. Di Francesco con il suo staff hanno impegnato, dopo la fase di attivazione, Mazzitelli e compagni nelle esercitazioni tecniche e tattiche concluse da una serie di calci piazzati. Stamane la rifinitura nel corso della quale il tecnico avrà la possibilità di valutare le condizioni dei singoli prima di stilare l'elenco dei convocati.