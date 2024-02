"Il Frosinone Calcio comunica di avere raggiunto l'accodo con l'Unione sportiva Cremonese per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Valeri. Il difensore classe ‘98 arriva a titolo definitivo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2024".

È la breve nota con la quale nella mattinata di ieri il club di Viale Olimpia ha ufficializzato l'acquisto del calciatore. La trattativa era stata chiusa nella serata precedente con Valeri che è giunto nella tarda mattinata di ieri nel capoluogo ciociaro e ha preso parte alla sua prima seduta di allenamento con i nuovi compagni. L'ex Cremonese non ha giocato alcuna partita nel campionato in corso ma nella stagione di Serie A 2022/2023 è stato sempre presente ad eccezione della prima gara che la Cremonese ha disputato con la Fiorentina.

Poi 37 presenze di cui 21 volte è stato in campo dall'inizio alla fine. Con i grigiorossi, il difensore è stato avversario del Frosinone in tre partite di due campionati di Serie B. La prima, disputata al "Benito Stirpe" il 1° novembre 2021, e vinta dalla formazione allenata allora da Alessandro Nesta per 1 a 0. In quell'incontro Valeri è stato sostituito da Zortea. Nella gara di ritorno, vinta dalla Cremonese con il punteggio di 4 a 0, la coppia di terzini era formata da Zortea a destra e da Valeri a sinistra mentre uno dei gol è stato realizzato da Baez. Infine la terza presenza contro il Frosinone c'è stata nell'incontro del 30 novembre 2021, giocato allo Stirpe e concluso sul risultato di 2 a 2.

Valeri ha giocato tutta la gara a terzino sinistro al fianco di uno dei centrali difensivi della Cremonese che era Okoli. Ieri pomeriggio, il neo giallazzurro ha potuto riabbracciare gli ex compagni nella Cremonese e cioè i già citati Zortea, Okoli e Baez. A questo punto l'interrogativo è quando Valeri sarà nella condizione di scendere in campo? Al giocatore, che è stato curato negli allenamenti da luglio a gennaio da uno dei preparatori del club grigiorosso, quando tempo occorrerà per entrare nel clima e nei ritmi di una partita di campionato?

Ieri ha svolto tutto il programma di lavoro ma, ovviamente, toccherà a Di Francesco valutare la possibilità di impiegarlo o meno nella gara contro il Milan. Oggi, infine, potrebbe essere per Guido Angelozzi il giorno delle cessioni, poi la finestra del mercato sarà chiusa. Con le valigie pronte ci sono Caso, Bidaoui e Baez. Il primo il mercato ce l'ha (Cremonese più del Palermo) gli altri due un po' di meno. Ma Caso non sembra convinto ad andare via nonostante le offerte allettanti.

Dal campo

Tornando alla seduta di ieri, dopo la fase di riscaldamento, Mazzitelli e compagni sono stati impegnati nelle esercitazioni tecnico-tattiche concluse da una partita in famiglia. Domani di nuovo in campo ma al mattino. Per quanto riguarda la lunga lista degli infortunati, possiamo dire che contro il Milan gli unici recuperati a tempo pieno saranno Mazzitelli e Monterisi. Entrambi potrebbero partire dall'inizio. Anche Ibrahimovic dovrebbe essere a disposizione. Per il resto sulla situazione di tutti gli altri aspettiamo che parli mister Eusebio Di Francesco.