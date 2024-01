È Emanuele Valeri è il terzino sinistro che indosserà la casacca giallazzurra fino al 30 giugno prossimo. Il direttore Angelozzi è riuscito a chiudere la trattativa con la Cremonese nel pomeriggio di ieri direttamente a Milano, dove il responsabile dell'Area tecnica giallazzurra si era portato dopo la conclusione della gara con il Verona. L'arrivo del forte difensore sarà ufficializzato oggi. Valeri sarà giallazzurro fino al 30 giugno per poi passare con tutta probabilità alla Lazio.

Il difensore era fuori rosa dalla Cremonese avendo manifestato la volontà di non rinnovare il contratto in scadenza. Da luglio a gennaio si è allenato con un preparatore del club grigiorosso. L'ultima gara disputata è quella contro la Salernitana del 3 giugno 2023. In quel campionato di Serie A Valeri è risultato tra i più positivi dei suoi, collezionando 37 presenze su 38 partite. Sul fronte uscite Caso è sempre vicino alla Cremonese, ma le due trattative non sono legate tra loro.

L'emergenza continua

Domenica a Verona sono stati quattro i difensori esterni che non hanno giocato in quanto infotunati: Marchizza, Lirola, Oyono e Zortea. Riuscirà Di Francesco a recuperarne qualcuno per la difficile partita di sabato allo "Stirpe" contro il Milan? Potremo saperlo soltanto nel corso della conferenza stampa che il tecnico dei canarini dovrebbe avere il giorno prima della gara. Escludendo Marchizza, per il quale dovranno trascorrere ancora dei mesi prima di poter di nuovo calcare i campi di gioco, degli altri tre niente si sa. Nemmeno che tipo di lavoro stanno svolgendo per cercare di tornare a disposizione del tecnico. Questo il report relativo al prima vero allenamento di preparazione all'incontro con il Milan.

"Seduta mattutina alla "Città dello Sport" di Ferentino per i giallazzurri di mister Di Francesco che iniziano a preparare la prossima gara. Lavoro tra palestra e campo, esercitazioni tecnico-tattiche e partita a tema. Domani (oggi) pomeriggio nuova seduta sempre a Ferentino".

L'interrogativo a questo punto riguarda sempre la difesa: Di Francesco dovrà ancora prendere due centrocampisti per farli giocare nel ruolo di terzini? O riuscirà a iniziare l'importante e impegnativa partita con due esterni veri (o almeno uno)? Per fortuna nella rosa del Frosinone ci sono due giocatori che, dopo avere coperto più ruoli nelle formazioni schierate dal tecnico, sarebbe la terza volta che li vedremo schierati da terzini. Stiamo parlando di Francesco Gelli e di Marco Brescianini che hanno dimostrato di avere al cubo il senso di appartenenza ai colori della maglia che indossano.

Al primo gli manca soltanto di giocare in porta, come difensore centrale e come prima punta perché gli altri ruoli li ha coperti tutti quando il Frosinone ha giocato a tre in difesa o a quattro nelle diciassette presenze tra campionato e coppa. Considerando che l'ex Albinoleffe ha saltato anche sette incontri per un infortunio muscolare. Marco Brescianini ha coperto i ruoli di terzino oltre ai soliti di mediano o mezzala nonché di trequartista nelle 24 gare disputate.