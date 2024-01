Per la terza volta il Milan torna in Ciociaria per affrontare il Frosinone, la seconda volta sul terreno di gioco dello stadio "Benito Stirpe" dove ha anche pareggiato la partita del giorno di Santo Stefano 2018 che i tifosi ricorderanno per quella rete annullata dal Var a Ciano dopo qualche minuto dal fallo commesso a metà campo da Crisetig ai danni di Chalanoglu. È un sassolino che è rimasto negli scarpini dei giallazzurri insieme a quel tre a tre dell'incontro disputato al "Giuseppe Meazza" il 1° maggio 2015. Fu Menez nel recupero a conquistare il pareggio su calcio di rigore (il secondo di giornata dopo che Bardi aveva parato il primo a Balotelli) con il Frosinone che era stato anche sul doppio vantaggio.

Sono sassolini rimasti e che il Frosinone vorrebbe dimenticare con un risultato positivo. Anche se l'avversario, che sabato pomeriggio giocherà di nuovo alla "Stirpe", è il Milan di Stefano Pioli che, se non incute spavento, sicuramente rispetto lo impone a chi si trova di fronte in ogni turno di campionato. All'andata fu tre a uno e anche la sconfitta si è portata dietro quella voglia di rivincita che Mazzitelli e compagni vorranno placare con una prestazione di livello alto. Nel calcio tutto è possibile e non sarebbe nemmeno la prima volta.

Dal campo

Ieri mattina la squadra è tornata a correre per effettuare la seduta di scarico relativamente ai canarini che hanno disputato la gara di domenica al "Bentegodi" di Verona. La partita si è conclusa con il quinto risultato di parità, terzo conquistato in trasferta. Risultato sicuramente positivo anche se tutti i commenti post gara scritti e parlati, fatti eccezioni per le fonti di stampa ciociare, hanno tenuto a precisare che il Verona è un cantiere aperto in entrata e in uscita, dimenticando di scrivere o di dire che il Frosinone è arrivato nella città scaligera senza dieci calciatori della rosa, compresi Zortea a Caso assenti per motivi diversi, e con Mazzitelli e Monterisi a mezzo servizio. Oggi pomeriggio la squadra tornerà in campo per cominciare a preparare la partita con i rossoneri, prima del poker di impegni sicuramente molto difficili che proseguiranno con le trasferte di Firenze e di Torino con la Juventus prima e dopo la partita in casa con la Roma. Il tecnico cercherà di recuperare qualcuno degli infortunati in via definitiva e alludiamo a Mazzitelli e a Monterisi, entrati in campo il primo per giocare i venti minuti e recupero finali e il secondo soltanto i quattro minuti di recupero. Contro il "diavolo" dovrebbero esserci e in condizioni anche migliori per dare il loro contributo alla squadra insieme a Zortea che dovrebbe superare il problema che lo ha tenuto a casa domenica scorsa. Dei restanti infortunati non vediamo chi possa riuscire a porsi a disposizione del tecnico.

Dal mercato

Di Francesco vorrebbe affrontare il Milan almeno potendo contare su due difensori esterni. Uno potrebbe essere Monterisi, il secondo dovrebbe arrivare dal mercato. Trattative sono in corso nel massimo riserbo. Il nome attualmente più gettonato, comunque, è quello di Derrick Kohn, tedesco classe 1999 con origini ghanesi in forza alla Hannover che milita nella Seconda divisione del campionato tedesco. Si tratta di un terzino sinistro che può essere utilizzato anche come laterale di centrocampo le cui caratteristiche risponderebbero al profilo di difensore che il direttore Guido Angelozzi vuole dare al tecnico. Sul fronte delle cessioni resta Caso che non ha fatto parte della distinta presentata all'arbitro in occasione della gara di Verona. Sembrerebbe che l'attaccante non voglia scendere di categoria. Comunque siamo al penultimo giorno di mercato e ne seguiremo gli sviluppi. Poi il Frosinone si concentrerà al massimo sull'incontro di sabato, che si giocherà in uno stadio che già da giorni ha fatto registrare il tutto esaurito.