Un punto che vale oro, ma in verità potevano essere anche tre, quello conquistato dal Frosinone nella trasferta sul campo del Verona. Basta pensare che Di Francesco è stato costretto a rinunciare a ben undici calciatori, oltre ad altri due che erano a mezzo servizio (Monterisi e Mazzitelli che sono partiti dalla panchina), e quindi a schierare nel ruolo di esterni di difesa due centrocampisti: Gelli e Brescianini. Se tutto ciò non bastava ecco che nel primo tempo gli scaligeri si sono visto assegnare due calci di rigore, ma sono andati al riposo soltanto sull' 1 a 0 grazie a Turati che ha parato il primo tiro dal dischetto. Nella ripresa i canarini hanno spinto ancor più sull'acceleratore e dopo aver trovato il giuisto pari con Kaio Jorge nel finale hanno mancato con Cheddira l'occasione per vincere addirittura la partita.

La cronaca

Il primo affondo è del Verona, con Noslin che al 7' se ne va in velocità e conclude rasoterra, senza riuscire ad impensierire Turati. Al 10' è Folorunsho ad andare vicino al gol, raccogliendo dalla destra il cross di Tchatchoua ma il colpo di testa è ben bloccato da Turati. Al 17' ci prova Lazovic con un doppio tentativo dal limite: il primo è respinto, il secondo è un pallonetto insidioso che trova però solo la parte alta della rete. Il primo squillo del Frosinone arriva al 18' con Seck che si libera sulla sinistra dell'area di rigore e poi va alla conclusione, respinta in angolo dalla difesa. Ancora ciociari in avanti al 26' con la conclusione di Harroui dalla distanza, che riceve palla dopo una respinta della difesa del Verona da sviluppi di calcio d'angolo, ma non centra lo specchio della porta.

Al 34' un'azione insistita porta al rigore per il Verona: Tchatchoua crossa dalla destra e Barrenechea liscia il pallone, che poi arriva dalle parti di Bourabia, il quale si fa anticipare da Noslin, atterrandolo in area di rigore. Richiamato al VAR, La Penna concede il rigore ai padroni di casa. Dagli undici metri va Duda, ma Turati lo ipnotizza e respinge il tiro del centrocampista del Verona. Nel recupero Dawidowicz colpisce il pallone di testa e trova un tocco di braccio di Bourabia. Stavolta La Penna fischia subito il secondo rigore che Suslov trasforma con Turati che intuisce ma non riesce a respingere.

La ripresa

Il secondo tempo si apre con una grande ripartenza di Harroui al 5' che scatta sulla sinistra, poi arriva sul fondo e mette in mezzo per Soulé che lascia con un velo il tiro a Ghedjemis, il cui sinistro è però centrale. All'11' ci prova ancora il Frosinone, con il tiro dai 25 metri di Harroui, anche stavolta facile preda del portiere veneto che blocca. Al 12' arriva la prima grande occasione della partita dei ciociari con il gran tiro di Soulé, ma ancora una volta l'estremo difensore gialloblù è attento. Al 13' il Frosinone pareggia: dalla bandierina Soulé trova la spizzata sul primo palo di Barrenechea, che allunga per Kaio Jorge, il quale colpisce di testa da due passi e insacca per l'1-1. Il Verona torna a farsi vedere in avanti al 18' con l'azione di Suslov, che incrocia con il sinistro e per poco non trova lo specchio della porta.

Al 20' i padroni di casa di nuovo in avanti con Henry, che trovato da Noslin, va al tiro di sinistro ma Turati intercetta. Al 23' Kaio Jorge sfiora la doppietta raccogliendo di testa l'angolo di Gelli, ma è provvidenziale per il Verona il salvataggio sulla linea di Tchathoua. Nuovo tentativo dalla distanza di Harroui al 26', ma anche stavolta Montipò non si fa sorprendere.

Frosinone ancora pericoloso dalla bandierina al 30' con il colpo di testa di Ghedjemis, bloccato ancora da Montipò. Ciociari vicinissimi al vantaggio al 43' con l'appoggio di Soulé per Mazzitelli, che pennella il cross per Cheddira, ma da pochi passi l'attaccante marocchino non inquadra la porta. Su ribaltamento di fronte, al 44', chance per il Verona con Henry, che disturbato da Romagnoli spara alto a tu per tu con Turati. A chiudere in avanti sono i padroni di casa. Prima con la punizione da buona posizione di Suslov e poi con il cross di Folorunsho. In entrambi i casi Monterisi salva e libera l'area di rigore: 1-1 il risultato finale al Bentegodi.