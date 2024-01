Pareggio per il Frosinone in casa del Verona. La partita finisce 1 a 1 e i giallazzurri conquistano un prezioso punto in trasferta, peraltro sul campo di una diretta concorrente. Nel primo tempo due calci di rigore per il Verona: il primo al 37' viene parato da Turati a Duda, il secondo, invece, viene trasformato in pieno recupero da Suslov. La prima frazione di gioco si chiude dunque con gli scaligeri in vantaggio. Ma nella ripresa i canarini reagiscono alla grande e trovano il pareggio dell'1 a 1 con il terzo gol in campionato di Kaio Jorge. Un passo avanti importante che mette in evidenza il carattere e la determinazione dell'undici di Eusebio Di Francesco.