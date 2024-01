Dopo aver ritrovato domenica scorsa nello scontro salvezza contro il Cagliari quel successo che mancava da sette giornate e che gli ha permesso di tornare ad allungare sulla zona salvezza, questo pomeriggio il Frosinone è atteso da un'altra partita di assoluta importanza. Con fischio d'inizio alle ore 15, infatti, i canarini scenderanno in campo al "Bentegodi" per affrontare i padroni di casa del Verona.



Nella graduatoria generale la formazione di mister Baroni occupa il terzultimo posto con un ritardo di cinque lunghezze dai ciociari, e tutto ciò basta e avanza per capire che la posta in palio avrà un valore quantomeno doppio. Tra l'altro per il Frosinone l'incontro odierno rappresenterà una occasione unica per provare a sfatare il tabù trasferta. Mai fino a questo momento della stagione la formazione di Eusebio Di Francesco è riuscita a ottenere l'intera posta in palio nelle partite lontano dallo "Stirpe".

Dopo i pareggi di Salerno e Udine, infatti, sono arrivate addirittura sette ko consecutivi, anche se contro le migliori squadre del campionato (Inter, Milan, Bologna, Lazio, Roma e l'Atalanta, oltre al Lecce). Non ultimo, per sottolineare ulteriormente l'importanza della partita di oggi, c'è anche da ricordare che dopo questa trasferta, nelle prossime due sfide lontano da casa i giallazzurri dovranno affrontare la Fiorentina e la Juventus. Di vitale importanza, quindi, provare a mettere assolutamente "fieno in cascina" in questa sfida del "Bentegodi".

Aspetto tecnico e tattico

E tutto ciò nonostante ancora una volta mister Di Francesco sarà costretto a "inventare" un esterno della sua difesa quattro (dal punto di vista del modulo riteniamo che così come domenica scorsa il Frosinone verrà schierato dal suo allenatore con il 4-3-3), alla luce del perdurare degli infortuni di ben sei componenti del pacchetto arretrato. Della lista dei convocati non fanno, infatti, parte, Marchizza, Oyono, Kalaj, Lirola, Bonifazi e Lusuardi, mentre un altro, Monterisi, è a disposizione ma soltanto per la panchina visto che è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni soltanto venerdì. Out, poi, anche Baez, mentre Ibrahimovic e Cuni sono in dubbio. Provando a questo punto a ipotizzare il probabile undici anti Verona, davanti al portiere Turati la difesa sarà composta da Zortea a destra, Okoli e Romagnoli centrali e uno tra Gelli, Brescianini o Garritano a sinistra. A centrocampo Barrenechea sarà il regista con ai suoi lati Mazzitelli e chi tra Brescianini e Gelli non verrà arretrato sulla linea di difesa. In attacco, infine, certa come sempre la presenza di Soulé sulla corsia di destra del tridente, a sinistra toccherà a uno tra Harroui o Reinier, mentre per il ruolo di punta centrale solito ballottaggio tra Kaio Jorge e Cheddira.