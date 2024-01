Nadir Zortea e Demba Seck sono gli ultimi due calciatori giunti dal mercato invernale alla corte di Eusebio Di Francesco. Terzino classe 1999 il primo, punta esterna del 2001 il secondo. Sono stati presentati ieri dal direttore dell'Area tecnica giallazzurra Guido Angelozzi nella sala stampa del "Benito Stirpe".

«Quando ho iniziato a giocare nel settore giovanile dell'Atalanta – ha precisato Zortea - venivo schierato come attaccante esterno. Il mio idolo era Alessandro Del Piero. Poi con il passare degli anni ho arretrato la mia posizione».

Seck, invece, ha due idoli.

«Mi piace molto Leao per come di muove in campo e ammiro anche Mbappe».

Maturati, calcisticamente parlando, nell'Atalanta e nel Torino, club che hanno ormai un habitat stabile nella massima serie calcistica nazionale, perché hanno deciso di indossare la maglia del Frosinone anche se fino a giugno?

«Prima di tutto – ha precisato Zortea - sento il dovere di ringraziare il direttore che mi ha dato questa occasione. A Bergamo non ho avuto molto spazio anche se mister Gasperini mi ha sempre apprezzato. Per questo ho ritenuto che per la mia crescita fosse necessario trovare una squadra che mi garantisse un impiego costante. E ritengo che è il Frosinone».

«Ho accettato di indossare la maglia giallazzurra – ha risposto Seck – perché ritengo che il Frosinone sia la squadra giusta per dimostrare le mie qualità. Non lo penso ora, ma l'ho detto anche in estate quando il direttore mi ha cercato».

Come già detto, Zortea è un difensore. Seck un attaccante esterno. Il primo ha dichiarato che «negli ultimi anni sono riuscito a trovare una certa stabilità giocando da esterno sia a quattro che a cinque. Sapendo di non dovere più cambiare ruolo, penso sia utile studiare anche i vari avversari che mi tocca affrontare».

Seck, se ha più idoli da ammirare, ha anche ruoli diversi da poter coprire con risultati apprezzabili. «All'inizio ho giocato come esterno alto a destra e a sinistra, ma poi con Juric ho coperto anche il ruolo di trequartista e di punta centrale. Il preferito è quello di esterno alto su entrambe le fasce».

A differenza di Seck, che ha disfatto le valigie pronte per andare in Turchia quando è arrivata la chiamata del Frosinone, Zortea ha avuto molti giorni a disposizione nelle more che la trattativa giungesse a conclusione. E per farsi trovare pronto il giorno del debutto.

«Quando il mio nome è stato accostato al Frosinone, non ho fatto altro che rivedere le partite che ha disputato, analizzando bene il gioco della squadra giallazzurra per rendermi conto di quello che avrei dovuto fare. Una volt qui ho messo a punto gli ultimi dettagli parlando con il mister. Insomma, preparandomi per tempo, non ho avuto difficoltà a entrare nei meccanismi del gioco».

L'attaccante va fiero delle parole di ringraziamento di Juric al momento della partenza.

«Ringrazio il mister che mi ha fatto sempre i complimenti. Penso di approfittare qui del duro lavoro che ho sempre svolto. Al calcio ho cominciato a giocare tardi, a 17 anni e quindi ho dovuto colmare il ritardo lavorando molto. Cosa dico ai tifosi? Che mi impegnerò al massimo per fare valere le mie qualità nell'uno contro uno, per saltare l'avversario. Lavorerò anche molto con il mister per migliorare la fase della realizzazione».

Infine a Zortea la domanda d'attualità: che gara sarà a Verona? La risposta. «Sarà una bella battaglia. Anche senza Djuric il Verona resta una squadra molto fisica. Penso che la nostra squadra è di livello, soprattutto ora che allenandomi qui l'ho conosciuta meglio. Possiamo affrontare l'avversario senza paura. Sarà dura ma possiamo venirne fuori bene».

Angelozzi: « Bisogna sfoltire»

I due giocatori, come detto all'inizio, sono stati presentati dal direttore Angelozzi che ha tenuto a precisare che «Zortea, che avete apprezzato contro il Cagliari, erano anni che lo cercavo. Finalmente siamo riusciti ad averlo. Anche per Seck era dall'estate scorsa che lo stavo inseguendo. Ho fatto in tempo a parlarci mentre stava per partire alla volta della Turchia. Ha scelto il Frosinone e lo ringrazio». 
Ovviamente è stata anche l'occasione per parlare del mercato ormai avviato alla chiusura.

«Tengo a precisare che non stiamo cercando attaccanti centrali. Sono tre e resteranno fino al termine del campionato. Posso invece dire che qualcosa faremo nei prossimi giorni e mi riferisco al terzino sinistro perché abbiamo degli infortunati. Ma deve trattarsi di un difensore che ci piace. Riguardo a Seck sono orgoglioso che abbia scelto noi. Acquistandolo è come se avessi preso tre giocatori. È un esterno che può giocare sulle due fasce, ma anche come trequartista e mezzala. È anche moto bravo nelle ripartenze. Un calciatore che non avevamo nella rosa per le sue caratteristiche».

Poi ancora sul mercato e precisamente sulle uscite possibili di Caso, Bidaoui e Baez. Il direttore Angelozzi ha precisato che «qui nessuno ha chiesto di essere ceduto, ma la società non può tenere nella rosa otto esterni. Qualcuno dovrà andare via. Caso ha delle richieste, quindi è sul mercato insieme a Bidaoui e a Baez, Vedremo chi potrà uscire anche per loro stessi, siamo in tanti lì davanti. Qui si sta bene ma anche per l'allenatore diventa un problema allenare tanti calciatori».