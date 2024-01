Per il Frosinone seconda seduta di allenamento di preparazione all'importante e difficile trasferta di Verona. I canarini l'hanno svolta ieri mattina sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino. Dalla stessa non è arrivata nessuna buona nuova per quanto riguarda l'infermeria, il che vuol dire che anche domenica Di Francesco, con tutta probabilità, dovrà ancora adattare qualche giocatore nel ruolo di terzino sinistro. Nel report si legge infatti che Baez e Oyono stanno ancora sottoponendosi alle terapie prescritte, che Lirola e Monterisi hanno svolto lavoro differenziato e che, infine, Bonifazi e Lusuardi hanno effettuato lavoro personalizzato.

Per non aggiungere che anche Marchizza sarà assente chissà ancora per almeno un paio di mesi. Se escludiamo Baez, tutti gli altri infortunati sono difensori che mancano al tecnico per non sovraccaricare ulteriormente chi sta tirando la carretta dall'inizio di campionato anche in ruoli che hanno coperto solo in momenti di emergenza. Comunque guai a piangersi addosso in un momento in cui il campionato riserva alla squadra giallazzurra una serie di partite, compresa quella con la formazione scaligera, che bisognerà affrontare con entusiasmo e con coraggio che Mazzitelli e compagni hanno sempre dimostrato di possedere in abbondanza se si fa eccezione per un paio dipartite.

La vittoria conquistata a spese del Cagliari ha ridato vigore ai sogni di salvezza ed è di buon auspicio per i prossimi impegnativi ostacoli che il Frosinone dovrà superare con prestazioni di livello. 
Per tornare alla seduta di ieri pomeriggio, il resto del gruppo è stato impegnato in un intenso lavoro alternato tra palestra e campo, concluso da una partita a tema. Oggi pomeriggio la squadra tornerà ad allenarsi sempre sul campo di Ferentino.

Ipotesi di formazione

Di positivo, comunque, c'è il fatto importante che Zortea sta allenandosi molto bene con i compagni e che Seck svolgerà una settimana intera di lavoro insieme alla squadra. I due ultimi arrivati alla corte di mister Di Francesco saranno presentati in mattinata dal direttore Guido Angelozzi nella sala stampa del Benito Stirpe. A tre giorni dalla gara con il Verona, parlare di formazione è sicuramente discorso prematuro, anche perché potrebbero esserci dei recuperi che solo il tecnico può ritenere possibili. Comunque per grandi linee Di Francesco potrebbe confermare anche lo schieramento con il relativo assetto tattico con il quale il Frosinone ha affrontato e battuto la squadra di Claudio Ranieri. Secondo il detto che squadra che vince non si tocca ma si ritocca soltanto. Dal mercato, infine, nessuna novità di rilievo. La trattativa riguardante il terzino sinistro Davide Bartesaghi, classe 2005, è sempre in piedi con il Milan ma sembra in stand by. Sul difensore ci sono anche il Monza e il Losanna. In attesa di una conclusione anche la trattativa di Caso che continua a interessare Cremonese e Palermo.