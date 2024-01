Demba Seck, attaccante esterno senegalese di 23 anni il prossimo 10 febbraio, è diventato giallazzurro con sei mesi di ritardo. Guido Angelozzi ci aveva provato in estate a portarlo alla corte di Eusebio Di Francesco, ma il Torino aveva deciso di tenerselo per cui la trattativa non era giunta a conclusione. Il nome dell'attaccante, però, è rimasto annotato sul taccuino del responsabile dell'Area tecnica del Frosinone che è tornato alla carica per acquistarlo, una volta sfumato l'arrivo di Alessio Zerbin dal Napoli.

Seck era in procinto di sistemare la valigia per trasferirsi nella società di calcio Rizespor, che milita nella Super Lig turca, quando il direttore Angelozzi ha deciso di dare l'accelerata alla trattativa raggiungendo l'accordo con il direttore Vagnati del Torino. A questo punto il giocatore ha preferito il Frosinone al Rizespor e, ieri pomeriggio, proprio all'interno della struttura della "Città dello Sport", dove stava sostenendo il primo allenamento con la maglia giallazzurra sulle spalle, Demba Seck ha firmato il contratto.

Anche il Monza, il Maiorca e successivamente il Venezia e la Cremonese si sono interessati all'attaccante che ha avuto un brillante inizio di campionato 2022/2023 con il gol segnato al Genoa e la doppietta di reti realizzate nella gara con la Salernitana. Nello stesso pomeriggio di ieri la nota con la quale "il Frosinone Calcio comunica di avere raggiunto l'accordo con la società Sportiva Torino Football Club per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Demba Seck. L'attaccante classe 2001 arriva a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2024".

Il neo giallazzurro è cresciuto calcisticamente nelle file delle giovanili della Spal per indossare poi la maglia della Berretti dell'Imolese e, in Serie D, del Sasso Marconi Zola. Tornato alla Spal ha esordito nella prima squadra il 28 ottobre 2020 contro il Crotone in Coppa Italia, chiudendo la stagione con sette presenze in Serie B. Nel campionato successivo ha fatto registrare diciotto presenze con un gol prima di passare al Torino l'ultimo giorno del mercato invernale 2022. In maglia granata è stato in campo in 38 gare tra campionato e coppe.

Restando al mercato in entrata, per quanto riguarda il giovane difensore Davide Bartesaghi, diciotto anni lo scorso 29 dicembre, la trattativa fa registrare una pausa spiegata dal direttore Angelozzi che ha dichiarato: «Ci sto riflettendo, ma un terzino lo prenderemo di sicuro». Quindi è questione di giorni se non di ore e poi Di Francesco avrà il difensore che gli serve come il pane in considerazione degli infortunati Marchizza, Oyono e Lirola.

Dal campo

Intanto la squadra ha iniziato a preparare la delicata trasferta di domenica a Verona. Terapie per Baez e Oyono. Differenziato per Lirola e Monterisi. Lavoro personalizzato per Bonifazi e Lusuardi.