Ormai stava diventando un vero tabù quel numero 19 che teneva ferma da cinque partite la formazione giallazzurra con la classifica che ad ogni turno penalizzava il Frosinone facendogli perdere parte del bottino di punti che aveva conquistato prima della vittoria sul Genoa e il pareggio con il Torino. C'è voluta la vittoria-rivincita sul Cagliari di Claudio Ranieri per allontanare tutte quelle nubi che si erano addensate sul cielo del "Benito Stirpe" per restituire uno squarcio giallazzurro di rinnovata fiducia in vista dei prossimi impegnativi confronti.

Insomma superata quota venti, la formazione di Eusebio Di Francesco oggi comincerà a preparare la trasferta di Verona in un ambiente che aspettava la vittoria per ripartire con accresciute possibilità di salvezza. Se il calcio giocato ha ieri osservato un giorno di riposo, mai come in questa occasione meritato da Mazzitelli e compagni, il lavoro non si è fermato per il direttore Angelozzi che deve mettere a disposizione del tecnico un paio di valide pedine per completare una rosa falcidiata dagli infortuni. Da questo punto di vista anche il tempo darà una mano a Di Francesco che potrà recuperare qualcuno degli otto giocatori che gli sono mancati in occasione dell'ultima gara.

Rinforzi in arrivo

In una delle ultime interviste il responsabile dell'Area tecnica del Frosinone Angelozzi ha dichiarato che «se non arriva Zerbin, cercheremo di prendere un terzino sinistro e un esterno alto».

Per quel che riguarda il primo ruolo, il nome è quello del giovane difensore del Milan Davide Bartesaghi che fa parte della rosa della prima squadra. Classe 2005, ha collezionato cinque presenze nel campionato di Serie A per complessivi 65', una in Coppa Italia per 10' e una brevissima apparizione in Champion's League. La trattativa dovrebbe essere a buon punto anche perché il giovane avrebbe dato il benestare a trasferirsi al Frosinone che, ormai, viene considerato club nel quale il processo di crescita di un giovane calciatore è assicurato. Ancora più vicino l'arrivo della punta esterna Seck del Torino. Già oggi dovrebbe essere nel capoluogo ciociaro.

Cheddira fischiato

Nella domenica della resurrezione della formazione giallazzurra c'è stato anche uno sparuto gruppo di persone che se l'è presa con l'attaccante che, tra l'altro, fin quando è rimasto in campo, si è mosso anche abbastanza bene. Due dei tiri più pericolosi del primo tempo deviati in calcio d'angol dal portiere sardo sono stati proprio i suoi. Senza parlare del gol realizzato, concesso dall'arbitro e annullato dal Var. L'occasione che non è riuscita a sfruttare in gol, poi, non era di quelle proprio facili; ottimo il controllo della sfera, meno la conclusione. Una nota veramente stonata quei fischi in una domenica che per tutti gli altri numerosissimi tifosi è stata di festa per avere rivisto in campo la squadra che conoscevano.

«Tifosi e squadra – ha detto il tecnico dei canarini – sono stati un unico blocco».

Meno ovviamente quei pochi che hanno fischiato Walid Cheddira. In difesa dell'attaccante ci sono anche le parole del mister.

«Cheddira – ha precisato – è un ragazzo straordinario che mette sempre il massimo impegno. Può fare gol o meno ma non mettiamo in dubbio l'impegno dei ragazzi. Lo difenderò fino alla morte. Cheddira in campo dà l'anima».