Un mio amico direbbe" fatta e rifatta non è peccato". Ed è quanto accaduto nella gara dello "Stirpe" dove il Frosinone ha vendicato contro il Cagliari la sconfitta subita in rimonta nella gara d'andata ribaltando lo svantaggio di 1 a 0 con cui si era andati al riposo. Nella ripresa i canarini hanno dominato in lungo e largo l'avversario andando a segno per ben tre volte.

La cronaca

Il Frosinone prova subito ad affacciarsi in avanti con il pallone messo in mezzo da Soulé al 2', ma Wieteska è attento a liberare l'area. Al 13' la prima occasione della partita per il Cagliari, con il cross di Nandez per Petagna, che viene però anticipato da un provvidenziale intervento di Romagnoli. Grande chance per il Frosinone al 17' con Cheddira che conclude con il destro dopo aver ricevuto il filtrante di Soulé, ma Scuffet si supera e toglie il pallone dall'incrocio. I ciociari trovano il gol al 18' con lo stesso Cheddira, ma la linea difensiva del Cagliari era salita bene e il gol viene annullato per fuorigioco. Cheddira ancora vicino al gol al 24', ancora una volta dopo un filtrante di Soulé, ma anche in questo caso Scuffet è attento sul primo palo e manda in angolo. Al 26' arriva il vantaggio degli ospiti. Dopo una buona trama offensiva Azzi riceve il pallone dalla trequarti sinistra e poi mette in mezzo per Petagna che duella con Okoli e lo costringe alla respinta corta di testa, sulla quale si avventa Sulemana, che batte Turati e trova il gol dello 0-1. Il Frosinone fatica a reagire dopo aver subito lo svantaggio e la prima occasione per pareggiare arriva solamente al 42'. È una grande chance per Cheddira, che pescato dal lancio lungo di Mazzitelli non riesce a tu per tu a battere Scuffet che con il piede salva il risultato. Allo scadere del primo tempo il Frosinone trova il gol dell'1-1 con Barrenechea ma, richiamato dal Var, l'arbitro annulla tutto per un precedente intervento falloso di Brescianini su Dossena.

La ripresa

Al 4' ci prova il Cagliari con Viola che va direttamente in porta da punizione lontana, ma la palla finisce ampiamente sul fondo. Al 5' torna a farsi vedere in avanti il Frosinone ancora con un'imbucata di Soulé per Cheddira, ma Scuffet esce e blocca. Al 6' i giallazzurri sfiorano il pareggio con Romagnoli che trovato dal cross di Gelli non riesce di testa ad indirizzare verso la porta da pochi passi. Scuffet ancora decisivo al 7' con l'intervento su Gelli che aveva saltato due avversari prima di calciare in porta. Il Frosinone trova il pareggio al 19' con il cross perfetto dalla sinistra di Harroui, che dopo un'ottima azione insistita trova in mezzo Mazzitelli, bravo a girare di testa e a battere Scuffet. Il gol dà nuovo piglio ai ciociari, che arrembano alla ricerca del vantaggio. Al 29' Dossena trattiene Kaio Jorge al limite dell'area e regala ai giallazzurri una grande opportunità su punizione. Alla battuta va Soulé che con il sinistro pennella una traiettoria sopra la barriera che lascia fermo Scuffet e vale il 2-1. Frosinone ancora pericoloso al 37' con la conclusione da fuori di Harroui che con il sinistro aveva provato a sorprendere il portiere rossoblù. Azione pericolosa per il Cagliari al 42' con l'iniziativa personale di Makoumbou, che prende palla e poi entra in area di rigore; quindi, si accentra e tenta il tiro a giro sul secondo palo, ma la palla finisce alta. Al 44' Turati deve superarsi per salvare il risultato, togliendo dalla porta il colpo di testa di Dossena che aveva ricevuto il cross di Augello. Altro grande intervento di Brescianini nel recupero, che allunga in angolo un cross pericoloso di Nandez. Miracoloso per la seconda volta nel recupero ancora Turati, stavolta su Pavoletti, a salvare il 2-1. Il Frosinone la chiude con la ripartenza condotta da Ghedjemis, bravo poi a servire Zortea. Il neoacquisto dei giallazzurri serve Kaio Jorge, che a porta vuota deve solo depositare in rete il gol del definitivo 3-1.