Ok, siamo soltanto alla seconda giornata di ritorno del campionato e una singola partita in questo momento non può decidere in maniera insindacabile l'esito finale dello stesso. Ma che l'incontro in programma oggi per il Frosinone (fischio d'inizio alle ore 12.30) allo stadio "Benito Stirpe" contro il Cagliari "può" valere la stagione non riteniamo possa rappresentare un falso.



Perché se andiamo ad analizzare l'importanza della posta in palio nella sfida odierna, ci rendiamo oggettivamente conto che il valore della stessa è massimo. Partendo dalla classifica, i canarini sono sestultimi (insieme al Sassuolo), con un vantaggio di due sole lunghezze dalla zona retrocessione e uno sull'avversario di turno. Battere il Cagliari, quindi, avrebbe un valore doppio.

Per non parlare dell'importanza che questo incontro rappresenta per i ciociari dal punto di vista mentale. Mazzitelli e compagni, infatti, sono reduci da cinque sconfitte consecutive e nelle ultime sette giornate hanno conquistato un solo punto. E poi, come non pensare di dover riscattare quell'incredibile ko subìto nella gara di andata quando, in vantaggio per 3 a 0 a venti minuti dalla fine il Frosinone si è fatto rimontare e battere per 4 a 3? Premesso tutto ciò, va poi sottolineato il fatto che per riuscire a venire a capo della coriacea formazione di Claudio Ranieri, quest'oggi quella di Eusebio Di Francesco dovrà mettere sul rettangolo di gioco tanta voglia, grinta e determinazione. Insomma, solo per intenderci, bisognerà usare la spada più che il fioretto.

Aspetto tecnico e tattico

Premesso ciò, per il resto il rammarico più grande in casa dei giallazzurri arriva ancora una volta dal fatto di non poter schierare in campo la migliore formazione alla luce di un numero spropositato di assenze. E tutte per infortunio. Oltre ai soliti forfait di vecchia data, vale a dire Oyono, Marchizza, Baez e Kalaj, per questa partita contro il Cagliari mister Di Francesco dovrà fare a meno anche di Monterisi, Lirola e Lusuardi (quest'ultimo si è fermato proprio in occasione della rifinitura di ieri mattina). Se tutto ciò non bastasse, va sottolineato che Bonifazi non è al meglio. A questo punto, oltre che a tre esterni del pacchetto arretrato, il Frosinone sarà privo anche di due centrali difensivi.

Di conseguenza se Bonifazi non potrà essere schierato dall'inizio, l'allenatore del Frosinone potrebbe optare per un ritorno alla difesa a quattro impiegando comunque sulla sinistra della stessa un centrocampista. In altre parole davanti all'estremo difensore Turati dovrebbero agire, da destra a sinistra, il neo acquisto Zortea, Okoli, Romagnoli e Gelli. A centrocampo Brescianini, Barrenechea e Mazzitelli, mentre in avanti Soulé si occuperà della corsia di destra con Harroui in vantaggio su Reinier per quella sinistra e uno tra Cuni, Kaio Jorge o Cheddira nel ruolo di punta centrale.