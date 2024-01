«Il Frosinone Calcio comunica di avere raggiunto l'accordo con la società Atalanta Bergamasca Calcio per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Nadir Zortea. Il difensore classe 1999 arriva a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2024». È il testo del comunicato con il quale nella tarda mattinata di ieri il club di Viale Olimpia ha ufficializzato l'acquisto del calciatore nativo di Feltre.

Nadir Zortea è giunto a Frosinone verso le 10 e un'ora dopo era in sede per la firma del contratto, Nel pomeriggio si è unito ai compagni per sostenere il primo allenamento con la maglia giallazzurra sulle spalle. Dopo essere riuscito a chiudere la trattativa con la Dea il responsabile dell'Area tecnica giallazzurra Guido Angelozzi cercherà di mettere a disposizione del tecnico anche Alessio Zerbin e di cogliere l'occasione buona per l'acquisto del difensore di piede sinistro. Per Zerbin, che è a Riad con il Napoli impegnato nella Supercoppa, il discorso potrebbe chiudersi nel corso della prossima settimana. Per quanto riguarda gli infortunati Oyono e Baez, il recupero dovrebbe avvenire entro le prossime due settimane.

Per Monterisi invece si tratta di un riposo precauzionale dopo essere stato in campo con la caviglia gonfia. Ciò non toglie che possa essere anche tra i convocati per l'importante sfida di domenica alle 12,30 allo stadio "Benito Stirpe" contro il Cagliari. Ieri pomeriggio, infine, la squadra ha effettuato la terza seduta settimanale di preparazione all'incontro. Dopo la fase di attivazione, è stata impegnata nelle esercitazioni tecnico-tattiche concluse con una partita a tema. Terapie per Baez e Oyono. Lavoro personalizzato per Bonifazi, Monterisi e Lirola.

Uniti e compatti si vince

«Vorrei concludere sul campionato. Nelle ultime sei partite abbiamo fatto solo un punto, ma prima ne avevamo conquistati diciotto. Non disprezziamo questa squadra anche perché dall'inizio dell'anno abbiamo detto che avremmo lottato tutti insieme. Per raggiungere la salvezza dovremo restare tutti uniti. La salvezza è di tutta la città. E allora questi ragazzi vanno sempre incoraggiati e cerchiamo di essere fiduciosi., Con la fiducia si va lontano». Sono parole che il direttore Angelozzi ha pronunciato in occasione della presentazione di Kevin Bonifazi il 9 gennaio scorso. Domenica, allo "Stripe" contro il Cagliari di Claudio Ranieri, per il Frosinone si tratterà della gara fin qui importante della stagione. Per una serie di motivi dei quali il principale riguarda il periodo in cui cade la sfida. Per la squadra di Eusebio Di Francesco è un momento difficile con una serie di risultati negativi, in parte anche dovuti alle numerose assenze, che ancora ci sono. In ballo c'è la salvezza che non è soltanto di Stirpe o di Angelozzi ma è di tutta la città che in questi momenti deve stringersi attorno alla squadra. Il campionato è ancora lungo e quindi tutto può succedere ancora, soprattutto se Mazzitelli e compagni avvertiranno la spinta che domemica dovrà sprigionarsi senza soste dagli spalti del "Benito Stirpe" per accompagnare la squadra giallazzurra all'appuntamento con la vittoria. Tre punti non sono molti, ma sono molto importanti perché potrebbero arrivarne altri se il Frosinone riuscirà a battere il Cagliari, Nell'ambiente del calcio si dice che le vittorie aiutano a conquistarne altre. E allora doopodomani alle 12,30 tutti allo stadio per fare sentire il ruggito del leone. I numeri finora sono anche confortanti. A due giorni dalla chiusura della vendita online sono rimasti a disposizione dei tifosi giallazzurri meno di 1.300 tagliandi relativi i settori loro riservati. Quindi con tutta probabilità lo stadio di Viale Olimpia presenterà una cornice degna dell'importanza della gara. Ma oltre a starci bisognerà anche farsi sentire.