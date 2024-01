Il direttore Angelozzi è sempre impegnato nel riuscire a porre a disposizione del tecnico i rinforzi ormai in parte noti. Le priorità del lavoro svolto dal responsabile dell'Area tecnica giallazzurra sono gli acquisti del difensore Nadir Zortea e dell'attaccante Alessio Zerbin. Per quanto riguarda il primo, la trattativa è giunta alla fase finale e oggi potrebbe arrivare il classico nero su bianco per il passaggio dell'atalantino in giallazzurro. Per Zerbin, invece, si aspetta che la trattativa ormai in dirittura di arrivo tra il Napoli e il Verona per la cessione al club partenopeo dell'attaccante Cyril Ngonge, venga chiusa in maniera definitiva.

L'unica, al momento, che può dare disco verde al ritorno dell'attaccante al Frosinone. Per il resto Angelozzi resta in stato di allerta per cogliere l'opportunità di prendere un altro difensore esterno e un attaccante se ci sarà la cessione di uno tra Cuni e Cheddira che potrebbe tornare al Napoli. C'è poi il caso di Matija Popovic, il giovane attaccante serbo classe 2006 che potrebbe finire al Napoli che, non avendo uno slot per tesserarlo da extracomunitario, lo girerebbe al Frosinone fino al 30 giugno 2024.

La squadra lavora a gran ritmo

Intanto ieri pomeriggio i canarini hanno svolto la seconda seduta settimanale di preparazione al difficile e importante incontro con il Cagliari. L'ha svolta ieri pomeriggio il Frosinone sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino, dove Mazzitelli e compagni sono stati impegnati, dopo la fase di attivazione, in un intenso lavoro tra palestra e campo concluso con una serie di esercitazioni tecnico-tattiche. Vi ha preso parte anche Cuni, che è tornato dunque ad allenarsi a pieno regime, mentre Monterisi ha effettuato un lavoro personalizzato. Infine Oyono e Baez hanno continuato a sottoporsi alle terapie. Oggi pomeriggio squadra ancora in campo per la terza seduta.

Fin qui la preparazione alla prossima gara che per il Frosinone riveste una importanza ancora maggiore, rispetto alle partite già disputate, dal momento che si è sempre più assottigliato il margine di vantaggio che i giallazzurri vantano sulla zona retrocessione e, comunque, sulle squadre che erano dietro. Basta pensare che lo stesso Cagliari è riuscito, approfittando del calo di rendimento dei giallazzurri, a rosicchiare la bellezza di otto punti dalla partita del girone di andata giocata e vinta quattro a tre sul campo dello stadio "Unipol Domus".

Ora soltanto un punto divide le due formazioni che si affronteranno con obiettivi ben chiari: il Frosinone vorrà tornare al successo che manca dal 26 novembre dell'anno scorso contro il Genoa e con i tre punti ristabilire un vantaggio più ampio sulla zona retrocessione; il Cagliari, da parte sua, vorrà tentare il sorpasso. Per evitare che avvenga Mazzitelli e compagni stanno portando avanti la preparazione con l'impegno massimo. La posta in palio è troppo importante per non affrontare l'incontro con la massima determinazione e nella migliore condizione fisica.