Il Frosinone è rientrato in sede dalla trasferta in Piemonte e in Lombardia sotto il pesante fardello di nove reti subìte senza metterne a segno alcuna. Quattro le ha incassate in Coppa Italia dalla Juventus e cinque, lunedì sera, dall'Atalanta che ha affrontato l'incontro senza lasciarsi andare agli ottimismi della vigilia, derivanti dal facile successo ottenuto tre giorni prima dai bianconeri, ma con la determinazione di conquistare l'intera posta in palio sul campo.

Dove di contro ha trovato un avversario che ha approcciato la sfida all'acqua di rose, incapace di fornire una valida prestazione, come invece era successo nelle altre sconfitte a parte quella di Coppa Italia. Ed è stato questo il punto che ha mandato su tutte le furie il tecnico dei canarini: e cioè di avere assistito, fatta eccezione per i venti minuti giocati nella ripresa, ad una non gara da parte della sua squadra non solo sul piano tecnico, ma anche sotto l'aspetto della cattiveria agonistica e delle fragilità di carattere, una volta subita la rete che ha sbloccato il risultato. Insomma una squadra senza un'anima tecnica e senza un corpo agonistico.

«Non posso pensare che eravamo fenomeni fino a poco tempo fa ed essere diventati inadeguati ora – sono tate alcune delle parole dette da Di Francesco al termine della partita dai microfoni di Dazn – e non penso che sia questa la squadra che è riuscita a fare diciannove punti. Non posso essere soddisfatto anche perché questa volta non c'è stata prestazione. Il momento è difficile e particolare e bisognerà essere bravi a riuscire ad analizzare la situazione».

Del periodo negativo dei giallazzurri ha parlato nel dopo gara anche Gasperini.

«Il Frosinone ha dato filo da torcere a tutti. Ora non è in un buon momento ma ha dimostrato di essere una squadra tecnica».

Il fatto è che nel calcio se le vittorie, a detta dei tecnici, aiutano a conquistarne altre, dalle sconfitte, soprattutto in serie, è sempre problematico uscirne. Il Frosinone dovrà essere capace di resettarle tutto, soprattutto l'ultima, in vista della prossima gara che, considerato il momento in cui arriva, è la più importante e difficile di tutte le altre gare disputate. Alludiamo alla gara contro il Cagliari che all'andata vinse in maniera rocambolesca dopo avere sfoderato la sciabola per mettere da parte la tecnica e sostituirla con il cuore e le voglia di fare l'impresa.

Dal mercato

Che Nadir Zortea diventerà tra poche ore giallazzurro lo ha anticipato lo stesso Gasperini al termine della partita di lunedì sera.

«Mi dispiace che Zortea vada via. È un ragazzo serio, cresciuto nel nostro vivaio, ma fa anche bene. In quel ruolo quest'anno siano in tanti ed è giusto che giochi in un'altra squadra. Anche se questo, come ho già detto, mi dispiace».

Ieri il difensore esterno era nel capoluogo ciociaro e oggi il Frosinone dovrebbe ufficializzare l'acquisto. Le attenzioni di Angelozzi si sposteranno su un altro esterno e un attaccante di fascia. Nel mirino c'è sempre Alessio Zerbin e i tempi del suo ritorno al Frosinone sono vicini. Il Napoli, infatti, sta per perfezionare la trattativa riguardante Cyril Ngonge swel Verona. Tutto ciò lascerebbe disco verde per Zerbin in giallazzurro. Infine Caso. Il Palermo sembra non mollare la trattativa e anche la Cremonese continua a puntare sulla punta esterna canarina».