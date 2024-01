Nella trasferta di Bergamo contro l'Atalanta, il Frosinone rimedia la quinta sconfitta consecutiva dell'ultimo periodo e ottava di fila lontano da casa. Ma questa volta, a differenza di tutte le altre, i canarini non hanno nemmeno messo in campo un minimo di prestazione. Non sono entrati mai in partita e la formazione di Gasperini gli ha rifilato cinque gol di cui i primi tre nel giro di sette minuti dopo poco dal via. Inutile quindi qualsiasi altro tipo di commento, quanto piuttosto bisogna immediatamente ritrovare voglia, determinazione, cattiveria agonistica e, non ultimo, umiltà, perché domenica allo "Stirpe" arriva il Cagliari in una sfida che, insieme a quella del turno successo sul campo del Verona, può davvero valere la stagione.

La cronaca

Inizio shock per il Frosinone. Al 3' Holm scappa sulla destra a Lusuardi, che lo stende in area. Per il direttore di gara Prontera non c'è dubbio: è calcio di rigore. Dagli undici metri va Koopmeiners che spiazza Turati con il sinistro e porta in vantaggio l'Atalanta all'8'. I ciociari provano a reagire al 10' con il lancio lungo di Brescianini a cercare Cheddira, ma Carnesecchi è attento nell'uscita e spazza con i piedi. Al 13' si fa bucare ancora la difesa del Frosinone. De Ketelaere premia la sovrapposizione di Ruggeri, che poi con il cross trova l'inserimento di Ederson, pronto a battere a rete per il 2-0 Atalanta. La Dea trova anche il tris al 14' con De Ketelaere, che pescato da De Roon trova il sinistro vincente che si infila alle spalle di Turati dopo aver colpito la traversa. Al 20' nuova azione pericolosa per i padroni di casa con il passaggio di Scamacca per Koopmeiners che incrocia con il destro non trovando per poco il palo lontano. Nerazzurri ancora ad un passo dal poker al 24' con il tocco di Holm che, servito da Koopmeiners, trova in area Ederson, ma Okoli si oppone e salva il risultato. Al 25' è Turati a doversi superare sul colpo di testa di Scamacca, ancora una volta trovato da Koopmeiners. Al 40' arriva la prima vera occasione per il Frosinone con Mazzitelli che entra in area e incrocia con il destro, trovando però la respinta di Carnesecchi. L'Atalanta risponde al 41' con la conclusione da lontano di Ruggeri, che rientra sul destro e poi calcia alto. Al 42' i giallazzurri reclamano un calcio di rigore a causa di un possibile contatto in area tra Cheddira e Djimsiti, ma per arbitro e VAR non c'è nulla. Il Frosinone chiude in avanti la prima frazione con il buono spunto nel recupero di Harroui, che salta un paio di avversari e poi serve Mazzitelli, il quale si sposta la palla sul destro e spara alto da pochi passi.

La ripresa

Il Frosinone inizia con un altro piglio il secondo tempo e al 1' prova subito a rendersi pericoloso con il neoentrato Ghedjemis che pesca bene in area Cheddira, che si gira e calcia, ma Carnesecchi è attento e spinge in angolo. Ancora giallazzurri in avanti al 4' dopo l'errore di Ruggeri sul quale si avventa Cheddira, che aggira Carnesecchi e poi serve Soulé, il quale a porta sguarnita non riesce però a ribattere a rete. Ci prova ancora Soulé al 13', ma il destro da fuori è centrale e non può impensierire Carnesecchi. Al 23' Muriel si sposta la palla sul sinistro e calcia, ma la conclusione è deviata in angolo. Atalanta ancora pericolosa al 28' con lo spunto di Miranchuk, che allarga per Holm ma l'esterno nerazzurro calcia alto. Al 34' è invece Zappacosta a tentare il destro dal limite, ma il tiro è impreciso. Il Frosinone torna a farsi vedere in avanti al 36' con Ghedjemis che va alla conclusione con il sinistro ma il gran riflesso di Carnesecchi gli nega la gioia del gol. L'Atalanta cala il poker al 39': parte tutto dalla ripartenza azionata da Miranchuk, poi il cambio gioco di Pasalic pesca Zappacosta, che con il destro infila il secondo palo per il 4-0. Padroni di casa che sfiorano ancora il gol al 45' dopo una mischia in area, ma né Pasalic né Miranchuk riescono a spingere a rete. Il 5-0 arriva nel recupero dopo un calcio d'angolo con il tap-in vincente di Holm che aveva sul colpo di testa precedente centrato la traversa. Turati evita poi il 6-0 con la respinta sul tiro a botta sicura di Pasalic.