Il Frosinone concluderà in mattinata nel ritiro in Piemonte la preparazione all'incontro con l'Atalanta che segnerà l'avvio del girone di ritorno. Per il tecnico dei giallazzurri sarà anche il momento per liberarsi dai dubbi relativi alle scelte dell'undici chiamato ad affrontare una delle squadre più in forma del campionato. L'Atalanta Gasperini non la scopriamo noi ma sono i risultati, non ultimo il successo di Coppa ottenuto al "Meazza" sul Milan, a parlare di squadra tosta dal punto di vista fisico e manovriera nel gioco privo di fronzoli ma estremamente incisivo e pratico con giocatori di indubbio rendimento.

In casa ha conquistato diciannove punti grazie ai successi nelle gare con il Monza, il Cagliari, il Genoa, il Milan, la Salernitana e il Lecce nonché il pareggio con la Juventus. Sconfitta di misura soltanto dall'Inter e dal Napoli con l'identico punteggio di 2 a 1. Insomma sarà formazione diversa non negli uomini ma nel rendimento da quella che il Frosinone ha battuto nella gara di andata.

Dal campo

La squadra ha sostenuto ieri la penultima seduta di allenamento e vi hanno preso parte tutti i giocatori che il tecnico di è portato per la duplice partita in trasferta, con la sola eccezione di Cuni, che non ha ancora smaltito del tutto i postumi influenzali, e di Monterisi che si è sottoposto alle terapie del caso. Ovviamente oltre ai quattro infortunati rimasti in sede. Il difensore ex Lecce, comunque, ha problemi di natura non muscolare alla caviglia che ancora è gonfia. Proprio per questo problema Di Francesco ha preferito tenerlo a riposo nell'incontro con la Juventus sperando di poterlo utilizzare domani sera contro l'Atalanta. Ed è il primo dubbio che il tecnico dovrà sciogliere dopo avere valutato le condizioni fisiche del difensore anche al termine della rifinitura.

Ipotesi di formazione

L'assenza prolungata di difensori esterni costringerà ancora una volta il tecnico a mantenere da parte il modulo preferito per avvalersi di nuovo del 3-4-3 o 3-4-1-2 per opporsi alla Dea, magari schierando la propria formazione a specchio. Per quanto riguarda la difesa, in porta ci sarà Turati mentre per i centrali bisognerà vedere come evolve la situazione relativamente a Monterisi e se Bonifazi à nella condizione di scendere in campo inizialmente. A centrocampo a tutta fascia dovrebbero schierarsi a destra Lirola e a sinistra Gelli con Barrenechea e Mazzitelli o Brescianini interni. In avanti i dubbi da sciogliere sono addirittura due. Detto che Soulé coprirà il solito ruolo a destra, per la punta centrale Kaio Jorge sarà in ballottaggio con Cheddira, mentre per quello di esterno a sinistra maglia contesa con tutta probabilità da Harroui e da Reinier. Con Ibrahimovic in panchina dopo avere fatto parte della formazione iniziale battuta dalla Juventus. Con questa bozza di formazione il Frosinone cercherà di porre termine alla serie di risultati negativi. Per riuscirci ci sarà bisogna di una prestazione di livello alto sia sotto il profilo tecnico che su quello della concentrazione.