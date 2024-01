Archiviata la Coppa Italia con la sconfitta di Torino contro la Juventus, il Frosinone si rituffa in campionato iniziando a preparare in Piemonte la prima partita del girone di ritorno. Molto probabilmente più impegnativo ma anche rivoluzionato nell'ordine delle partite da disputare rispetto alla serie affrontata all'andata. Ma non per questo meno difficile e pieno di insidie per una squadra, quella di Eusebio Di Francesco, che dovrà ricominciare a fare i punti dopo l'unico conquistato nelle ultime sei gare. Cercando di non essere più di manica larga nel fare regali agli avversari anche perché il periodo natalizio è alle spalle.

Ritrovando quei gol che alla squadra hanno permesso di vivere per alcune settimane di rendita con i 19 punti conquistati fino alla gara del Torino del 10 dicembre dell'anno scorso. Magari tornando al successo dal momento che l'ultimo sul Genoa data 26 novembre. La dote sta per essere consumata del tutto ed allora è tempo di darsi una mossa. Certo la serie di infortuni ha privato la squadra di pedine importanti che ancora sono lontane dai campi di gioco. E ci riferiamo a Marchizza e a Oyono in particolare, che hanno costretto il tecnico a cambiare anche modulo non potendo disporre di esterni bassi. E non sappiamo fino a quando, riferendoci al difensore del Gabon, potrà tornare a disposizione del tecnico. Dunque si riparte dopo il giro di boa e il calendario pone subito un avversario che sta lottando in classifica per un posto al sole della Coppa regina in Europa.

Lunedì Mazzitelli e compagni si troveranno di fronte l'Atalanta e non sarà la stessa squadra battuta allo "Stirpe", ma quella che mercoledì sera ha sconfitta in Coppa Italia il Milan al "Meazza". È sesta in classifica con la Lazio e in casa ha perso soltanto due partite contro l'Inter e il Napoli e ha fatto gli stessi punti che i ciociari vantano in classifica. Incontro sicuramente impegnativo, che il Frosinone dovrà affrontare con la massima attenzione per non aggiungere alla supremazia tecnica e fisica che la Dea vanta anche favori da parte dell'avversario sotto forma si errori.

Dopo la gara con la formazione orobica il calendario mettere di fronte ai giallazzurri due formazioni altrettanto impegnate nella lotta salvezza. Domenica 21 allo "Stirpe" arriverà il Cagliari e a seguire (28 gennaio) trasferta in casa del Verona. Gare in cui bisognerà fare assolutamente punti per continuare a cullare il sogno della salvezza nella speranza. Perchè dopo l'incontro del "Bentegodi" il calendario diventa veramente tosto nelle successive quattro partite fino a quella con il Lecce. Infatti il Frosinone ospiterà il Milan, poi trasferta a Firenze, Roma in casa e Juventus in trasferta. Insomma un calendario da fare venire i brividi.

Dal campo

La squadra ha ripreso la preparazione all'incontro con l'Atlanta ieri mattina a Torino con una seduta di scarico per chi non ha giocato venerdì sera con la Juve. E continuerà ad allenarsi in Piemonte fino a domenica quando si trasferirà a Bergamo. Non si è allenato Cuni per la febbre mentre Monterisi è stato tenuto a riposo a causa della caviglia che è ancora gonfia. Per la gara contro la Dea nella formazione iniziale dovrebbero rientrare quasi certamente Turati, Barrenechea e Soulé.

Situazione mercato

Per chiudere il mercato che al momento non propone nessuna novità in particolare. La trattativa con l'Atalanta per Nadir Zortea dovrebbe chiudersi la prossima settimana anche sul ragazzo si è fatta sotto anche la Salernitana che gli avrebbe proposto un biennale. Ma il Frosinone può vantare un accordo già raggiunto nei giorni scorsi. Il difensore ha dato la sua disponibilità a vestire la maglia giallazzurra. Niente di nuovo nemmeno sul fronte della cessione di Giuseppe Caso alla Cremonese. Sembra che l'attaccante non sia intenzionato a scendere di categoria. Infine alla formazione Primavera è finito a titolo definitivo anche il giovane giallorosso classe 2005 Matteo Cichella.