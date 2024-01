La spettacolare favola del Frosinone in Coppa Italia, si è chiusa allo "Stadium" contro la Juventus nella gara unica del quarti di finale. Dopo le imprese compiute ai sedicesimi sul campo del Torino (vittoria per 2 a1 ai tempi supplementari) e negli ottavi su quello del Napoli (addirittura un roboante 4 a 0), questa volta i canarini non sono riusciti a compiere un'altra nuova impresa. Netto il successo dei bianconeri che si sono imposti per 4 a 0 realizzando due reti per tempo. Resta comunque il percorso fantastico di Mazzitelli e compagni nella manifestazione tricolore, come dichiarato anche da mister Di Francesco a fine partita.

«Sono orgoglioso - ha detto - di quanto stanno facendo questi ragazzi. Colgo poi l'occasione per ringraziare anche quei tifosi che ci hanno seguito in tutto questo percorso di Coppa»

A questo punto il Frosinone può tornare a concentrarsi esclusivamente sul campionato a cominciare dalla gara di lunedì sera sul campo dell'Atalanta. Una partita che i ciociari prepareranno nel ritiro di Torino dove si sono fermati al termine della gara con la Juve e dove resteranno fino a domenica.

La cronaca

Juventus che prova subito a spingere al 4' con McKennie, che dopo essere stato pescato in profondità, mette in mezzo il pallone senza però trovare nessuno pronto a ricevere in area. Ma è un buon inizio anche quello del Frosinone, che pressa alto e prova a far male con il grosso rischio dei padroni di casa al 6': Perin perde palla in uscita, ma Brescianini commette fallo su Miretti e il direttore di gara Sacchi ferma il gioco. Al 9' Lirola atterra Miretti in area dopo una buona accelerazione: l'arbitro non ha dubbi e concede il rigore.

Dagli undici metri va Milik che spiazza Cerofolini per l'1-0 Juve al 10'. Al 13' prova a rispondere il Frosinone con la conclusione dalla distanza di Harroui, che è centrale e non può impensierire Perin. Giallazzurri ancora pericolosi al 19' con Ibrahimovic che controlla al limite dell'area e calcia con il sinistro, ma palla di nuovo troppo debole per far male a Perin. Occasione Juventus al 25' con Miretti che viene stoppato al momento del tiro; la palla resta però nella disponibilità di Kostic, che a botta sicura trova Brescianini a salvare la porta. Al 36' il Frosinone ci prova con il sinistro di Ibrahimovic, deviato in angolo da Kostic.

Al 38' arriva il raddoppio della Juventus: parte tutto dai piedi di Milik con il cambio gioco a trovare Mckennie, che poi pesca in area lo stesso attaccante polacco che stoppa di petto e ancora con il sinistro infila Cerofolini per il 2-0. Bianconeri di nuovo vicini al gol con la conclusione di Weah bloccata dall'estremo difensore giallazzurro al 40'. Il Frosinone torna a farsi vedere in avanti al 42' con l'imbucata di Ibrahimovic per Mazzitelli, il cui cross è però facile preda di Perin. Nel recupero c'è un'ultima chance per la Juventus, con Cerofolini costretto all'uscita bassa per anticipare Kostic.

La ripresa

La prima occasione della ripresa è ancora per la Juventus, pericolosa al 2' con il cross basso di Kostic per McKennie, che di prima intenzione trova la risposta del portiere giallazzurro. I bianconeri calano il tris al 3': Cerofolini cerca corto Mazzitelli che però si fa anticipare da Locatelli, il quale serve poi Milik, che a porta vuota sigla la tripletta personale per il 3-0. Al 13' Milik ribatte a rete il tiro da fuori di Miretti, ma il gol è annullato dopo la revisione del VAR per posizione di fuorigioco. Arriva poco dopo però, al 16', il poker della Juventus con l'assist di McKennie per Yildiz, che calcia al volo e di sinistro batte Cerofolini per il 4-0. Il Frosinone prova a trovare il gol della bandiera al 25' con il colpo di testa di Barrenechea che, servito da corner da Soulé, non riesce però a far male a Perin. Al 27' il tiro di Nicolussi Caviglia è deviato oltre la traversa da Barrenechea. Al 32' è invece Cambiaso a cercare il tiro dal limite, ma Cerofolini respinge. Frosinone vicinissimo al gol nel recupero con il destro di Garritano che servito in area di rigore spara alto di destro da pochi metri.