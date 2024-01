La partita Coppa Italia, sconfitta per il Frosinone contro la Juventus La Juve si qualifica per la semifinale con la tripletta di Milik e il gol di Yildiz. Allo Stadium finisce 4 a 0 per i bianconeri

11/01/2024

Il Frosinone sconfitto 4 a 0 contro la Juventus ai quarti di finale di Coppa Italia. Allo Stadium di Torino dopo i primi undici minuti Milik segna su rigore il primo dei 3 gol che lo hanno visto protagonista della gara. I giallazzurri giocano una buona partita e si rendono pericolosi con Ibrahimovic, ma la Juve è cinica e solida. E al 38' arriva il 2 a 0 sempre di Milik. Nella ripresa Cerofolini ancora una volta battuto dal polacco che al 48' segna il terzo gol per la Juve. Al 61' la rete di Yildiz che chiude la partita con i bianconeri qualificati per la semifinale contro la Lazio del 3 aprile. Il Frosinone non è riuscito nell'impresa ma adesso testa al campionato. Prossima gara lunedì 15 gennaio contro l'Atalanta.

