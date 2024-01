Con fischio d'inizio alle ore 21, il Frosinone è atteso dalla partita più importante di sempre per quanto riguarda le sue partecipazioni alla Coppa Italia. La formazione di Eusebio Di Francesco, infatti, scenderà in campo allo "Stadium" per affrontare i padroni di casa della Juventus con in palio addirittura l'accesso alla semifinale della manifestazione tricolore.



In passato i canarini erano arrivati al massimo ai sedicesimi e quindi, dopo aver già scritto altre due bellissime pagine della loro storia calcistica, stasera proveranno a scriverne un'altra ancora più stupenda e indelebile. Certo, per riuscirci servirà più di un'impresa, ma proprio in Coppa Italia il Frosinone ne ha già compiute due. Dopo aver superato ai trentaduesimi di finale il Pisa nella partita dello "Stirpe", ai sedicesimi Mazzitelli e compagni hanno espugnato con il risultato di 2 a 1 ai tempi supplementari il campo del Torino. Ancora più eccezionale, poi, l'impresa compiuta dai giallazzurri nel turno successivo. In occasione del suo primo storico ottavo fi finale della storia canarina, infatti, i ciociari erano attesi dalla gara unica sul campo del Napoli, dove si sono imposti addirittura con il risultato di 4 a 0.

Aspetto tecnico e tattico

Per l'incontro di questa sera mister Di Francesco dovrà fare a meno degli infortunati Oyono, Marchizza, Baez e Kalaj, mentre tutti gli altri componenti della rosa di squadra, compreso gli ultimi due acquisti Ghedjemis e Bonifazi. Il tutto in considerazione del fatto che al termine della sfida contro i bianconeri il Frosinone si fermerà a Torino dove svolgerà sia l'allenamento di sabato che quello di domenica mattina, per poi spostarsi nel pomeriggio a Bergamo dove lunedì alle 20,45 sarà ospite dell'Atalanta per la prima giornata di ritorno del campionato. Tornando all'incontro di Coppa Italia, dal punto di vista tattico Di Francesco sarà ancora una volta costretto a modificare il suo abituale 4-3-3 in un 3-4-3 o 3-4-1-2. In ogni caso non potrà schierare la difesa a quattro per il perdurare delle assenze degli esterni arretrati Oyono e Marchizza, mentre Lirola non è al 100%. Per quel che riguarda il probabile undici iniziale, così come nelle altre sfide di Coppa qualcuno dei calciatori più impiegati in campionato potrebbe partire dalla panchina. Come ad esempio Soulé. Da verificare poi le condizioni di Mazzitelli e Monterisi che martedì avevano svolto lavoro personalizzato. Premesso ciò, in porta ci sarà Cerofolini, che agirà alle spalle dei tre centrali di difesa che verranno scelti tra Okoli, Lusuardi, Romagnoli e l'ultimo arrivato Bonifazi. A centrocampo le corsie esterne potrebbero essere occupate da Garritano e Kvernadze (in modo da dare un po' di riposo iniziale a Gelli). In mezzo Bresciani, che ha saltato la sfida di campionato con il Monza in quanto influenzato e uno tra Barrenechea o Bourabia. Il trequartista potrebbe farlo Reinier, con Kaio Jorge e Caso nel ruolo di attaccanti.