Migliore presentazione non poteva avere Kevin Bonifazi il giorno dopo la firma del contratto per diventare giallazzurro a tutti gli effetti. L'ha fatta il direttore Guido Angelozzi che ha condotto la trattativa tenendola in caldo anche nei giorni in cui si è parlato di Dean Huijsen, finito poi alla Roma. Tutto il contrario del giovanotto di Toffia che, pur di indossare la casacca giallazzurra, ha rinunciata a parte dello stipendio.

Ecco cosa ha detto al riguardo il direttore Angelozzi presentando ieri mattina l'ex difensore del Bologna.

«Devo dire che avevamo contattato Kevin l'estate scorsa ma siccome è giocatore importante non siamo riusciti a chiudere. E sicuramente non avremmo concluso nemmeno questa volta perché tutti sapete che la nostra politica si basa sui giovani e sulla sostenibilità della gestione. E se alla fine siamo riusciti a prenderlo è perché Kevin Bonifazi ha rinunciato a dei soldi per venire qui da noi. E devo ringraziare anche il Bologna per lo sforzo fatto per agevolare il buon esito della trattativa».

Insomma il secondo calciatore giunto dal mercato merita applausi prima di scendere in campo per dimostrare le sue qualità.

Perché il Frosinone

Kevin Bonifazi non è la prima volta che arriva a Frosinone. Negli anni passati c'è stato da avversario in due gare quando indossava la maglia della Spal. Domenica sera, invece, c'è giunto da rinforzo di una squadra che sta battendosi per raggiungere la salvezza. Rivalsa per essere stato impiegato poco nel Bologna per dimostrare quanto effettivamente vale?

«Ho scelto in Frosinone – ha subito precisato – prima di tutto per la determinazione e per l'ambizione che ci sta mettendo la società per restare in Serie A, per il tecnico che sta proponendo un buon calcio e per il direttore che rappresenta una garanzia. Sono qui per dimostrare che i questi mesi in cui ho giocato poco non mi hanno scalfito a livello psicologico. È chiaro che avrò bisogno di un periodo di rodaggio per riprendere il ritmo ma, mi sono sempre allenato e non vedo l'ora di ricominciare con il Frosinone».

Modulo e condizione

Il difensore sa benissimo che arriva al Frosinone in un momento in cui non tutto gira come qualche settimana fa.

«Sicuramente ci sono state delle assenze – ha aggiunto – che non hanno aiutato la squadra ad esprimersi al meglio ma noi calciatori abbiamo delle responsabilità e quindi dobbiamo aiutare il tecnico anche quando cambia modulo. Per me giocare a tre o a quattro non cambia se c'è l'organizzazione di squadra che nel calcio è molto importante. Se sono pronto per giocare anche in Coppa Italia? La mia disponibilità c'è da quando sono arrivato. Con la mente ci sono e spero di dare il mio contributo al cento per cento il più presto possibile. Più che parlare del Bologna preferisco guadare il presente e quindi al Frosinone. Qui si può fare l'impresa perché c'è l'organizzazione dell'Area tecnica e ci sono ragazzi veramente bravi e che vanno molto forte. Dovremo dare tutto per arrivare all'obiettivo».

Nel corso della presentazione il direttore Angelozzi ha voluto raccontare un episodio della trattativa.

«Quando Kevin stava firmando – ha precisato - sono giunte due richieste per lui. Ma sia il Bologna che Bonifazi hanno detto no. È stato un segnale molto forte soprattutto sotto l'aspetto comportamentale».

Bonifazi ha parlato con Di Francesco?

«Sì, ho parlato con il mister. Lo conoscevo indirettamente perché ho giocato con il figlio Federico alla Spal. Abbiamo subito disquisito di questioni tattiche. Resterò l'anno prossimo al Frosinone? Preciso che vivo alla giornata e non penso alla stagione prossima. Adesso penso solo a fare bene qui».

Cosa prometti ai tifosi?

«Questa società – ha concluso - merita di stare in Serie A anche per questo stadio molto bello. Prometto impegno massimo fino all'ultimo secondo del campionato. Con i compagni ce la metteremo tutta».

Angelozzi sul mercato

Al termine della presentazione di Bonifazi, Guido Angelozzi ha risposto ad alcune domande sulle trattative in atto ed eventualmente da allacciare. La gara con l'Atalanta sarà l'occasione buona per cercare di chiudere la trattativa per Zortea.

«Vedremo. Loro stanno riflettendo mentre il giocatore ha dato la sua disponibilità. Se non si potrà fare andremo su un altro giocatore. Abbiamo puntato subito a prendere un difensore, lavorando su due o tre profili e alla fine penso di avere preso il migliore. Sono orgoglioso che Bonifazi abbia scelto il Frosinone e debbo anche ringraziare l'ad Fenucci del Bologna. Abbiamo acquistato anche Fares Ghedjemis e ora cercheremo di prendere uno o due calciatori».

State cercando anche un attaccante? «Non cerchiamo punte. Cerchiamo un esterno se qualcuno va via. Abbiamo avuto richieste per Caso, Baez e Bidaoui. Zerbin ci piace ma non dipende solo da noi. Dipende dal Napoli e da altri aspetti. Non c'è solo Zerbin, ne abbiamo anche altri funzionali alle idee del mister. Dico che la nostra squadra ha 19 punti e merita rispetto e fiducia. Lottiamo contro corazzate e il Frosinone è una società seria che non può andare fuori da certi parametri. Bisogna avere fiducia».