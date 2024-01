"Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la società sportiva Bologna Football Club 1909 per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Kevin Bonifazi. Il difensore classe 1996 arriva a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2024". È questa la breve nota con la quale il club di Viale Olimpia ha ufficializzato nella mattina di ieri l'acquisto del difensore. Bonifazi è giunto nella sede del Frosinone nel pomeriggio di domenica e ieri ha effettuato il primo allenamento con la squadra giallazzurra. Nel capoluogo ciociaro c'era già stato ma da avversario.

Esattamente in due occasioni. La prima il 25 ottobre 2016 quando il Frosinone superò la Spal due a uno sul terreno di gioco del Comunale ma il difensore rimase in panchina e la seconda volta il 31 marzo 2018 quando la Spal uscì vittoriosa con il risultato di uno a zero dal "Benito Stirpe". Bonifazi, in quella occasione, rimase in campo dall'inizio alla fine dell'incontro. Ieri mattina, come detto, prima seduta di allenamento con i nuovi compagni che stanno preparando la partita di Coppa di giovedì sera contro la Juventus.

Eusebio Di Francesco e il suo staff hanno impegnato la squadra, dopo la fase di attivazione, nelle esercitazioni tecnico-tattiche concluse con una partita a tema. Non vi hanno preso parte Oyono e Baez, che hanno continuato a sottoporsi alle terapie prescritte. Gruppo squadra ancora in campo oggi pomeriggio per concludere la preparazione domani. Quindi la partenza alla volta di Torino. Il Frosinone non rientrerà in sede dopo l'incontro di Coppa ma si sposterà in un centro della provincia di Bergamo per preparare l'incontro di campionato contro l'Atalanta in calendario lunedì sera.

Dal mercato

Conclusa con la massima velocità la trattativa riguardante Bonifazi, il direttore Guido Angelozzi tornerà con altrettanta decisione a lavorare sul terzo acquisto che, come si sa, è il difensore dell'Atalanta Nadir Zortea classe ‘99. La trattativa è in piedi da alcuni giorni nel corso dei quali è stato raggiunto anche una bozza di accordo. Che si è protratto nel tempo dal momento che non si è ritenuto da parte della Dea privarsi del giocatore essendo impegnata in Coppa Italia. Conclusi i quarti di finale Guido Angelozzi tornerà alla carica per riprendere il discorso e chiuderlo nei tempi più brevi. Zortea con la maglia nerazzurra addosso ha fatto registrare cinque presenze in campionato per complessivi 144', una breve apparizione in Coppa Italia mentre è stato in campo tutto l'incontro di Europa League vinto quattro a zero contro la formazione ceca del Rakow. Per il resto il discorso per quanto riguarda l'acquisto di un attaccante è bloccato fino al momento in cui uno dei centravanti attuali non cambierà maglia. Per ora un nome si può accostare al club di Viale Olimpia ed è quello di David Okereke, attaccante nigeriano classe 1997 che lo stesso Angelozzi scopri nove anni fa nella Lavagnese in Serie D per portarlo a giocare con lo Spezia. Dopo aver vestito le maglie del Cosenza, del Bruges in due campionati della massima serie belga, e del Venezia, con la Cremonese ha giocato un A 32 gare con 7 gol e in B nel campionato in corso con 15 gare e 2 gol. Negli anni scorsi è stato più volte nel mirino del Frosinone.