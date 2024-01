Dopo il colpo di scena del mancato arrivo alla corte di Eusebio Di Francesco del giovane Dean Huijsen, il Frosinone Calcio ha rotto gli indugi per porre a disposizione del tecnico un difensore di provata esperienza. Nonostante la giornata festiva, il direttore dell'Area tecnica giallazzurra Guido Angelozzi ha dato una accelerata tale alla trattativa con il Bologna al punto di chiuderla in serata.

Questa mattina il Frosinone Calcio sul sito ufficiale ha comunicato di aver raggiunto l'accordo con la società sportiva Bologna Football Club 1909 per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Kevin Bonifazi. Il difensore classe 1996 arriva a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2024. In giornata il difensore nativo di Toffia, piccolo comune in provincia di Rieti, dovrebbe raggiungere Frosinone per porsi a disposizione del tecnico. Sempre in giornata il Frosinone ufficializzerà il secondo acquisto dopo Fares Ghedjemis. Bonifazi è cresciuto nel Tor di Quinto e Tor Tre Teste e dopo alcuni campionati giovanili nel 2015 è stato acquistato dal Torino. Da lì è andato in prestito al Benevento e alla Casertana in Lega Pro e quindi alla Spal in Serie B nella stagione 2016/2017. Poi solo Serie A: Torino, Spal, Udinese e, infine Bologna. Con la maglia rossoblu ha collezionato 26 presenze in tre campionati, compreso quello in corso.

Parole di capitano

«In casa abbiamo creato il nostro bagaglio di punti, dobbiamo tenerci stretto questo entusiasmo che si respira quando giochiamo qui. I nostri tifosi sono sempre fantastici, fin dallo scorso anno. E' necessario essere un blocco unico fino al termine della stagione per riuscire a fare questa impresa della salvezza; sappiamo che è difficilissima ma il legame con i tifosi dovrà essere sempre forte…». Parole da capitano pronunciate nel dopo gara con il Monza da Luca Mazzitelli al rientro in squadra dopo sei incontri, compreso quello di Coppa con il Napoli, passate a vedere giocare i compagni. Sono parole, quelle dette dal capitano, di una semplicità estrema ma molto importanti perché vicini alla squadra bisogna esserci sempre. Anzi di più nei momenti in cui l'entusiasmo non deve essere scalfito dalla mancanza di risultati positivi. E che il Frosinone, dopo le cinque consecutive sconfitte, abbia più che mai bisogno ora del sostegno di tutto l'ambiente lo impone anche la serie di partite importanti che deve affrontare nel mese in corso. A iniziare da quella dei quarti di finale di Coppa Italia. Tra le otto squadre rimaste in corsa nella manifestazione tricolore, per la prima volta nella sua storia c'è anche il Frosinone che dovrà vedersela giovedì con la Juventus allo "Stadium". Per fortuna, nonostante la immeritata sconfitta, anche con il Monza il Frosinone è apparso squadra viva soprattutto per la reazione che ha avuto dopo aver incassato il terzo gol nella maniera che tutti abbiamo visto. Purtroppo la rimonta non gli è riuscita anche perché nei sedici minuti finali non ha avuto la lucidità necessaria per fare il tre a tre. Che ci sarebbe stato tutto.

Dal campo

Dopo la seduta di scarico di domenica mattina, i canarini torneranno oggi in campo per preparare la partita di Coppa Italia. Dovrebbe essere presente anche Brescianini che ha saltato la gara con il Monza fermato dall'influenza. E ovviamente tutti gli altri che hanno preso parte all'incontro di sabato o sono rimasti in panchina. Due sedute soltanto compresa la rifinitura e poi partenza alla volta di Torino. Visto che lunedì 15 si giocherà a Bergamo per il campionato, il Frosinone non rientrerà in sede ma si allenerà in una località che non è stata resa nota. Nell'occasione verrà anche chiusa la trattativa per il passaggio in giallazzurro di Zortea dall'Atalanta appunto, che punto verrà ufficializzato il 16.