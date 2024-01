Un ritornello purtroppo che nelle ultime partite si va ripetendo. Nonostante una buona prova di squadra il Frosinone è stato sconfitto in casa per 3 a 2 dal Monza per quello che è il quinto ko di fila dell'ultimo periodo. Dopo aver lasciato troppo campo agli avversari nel primo tempo, chiuso sotto per 2 a 0 , nella ripresa i canarini hanno cambiato passo ma, dopo aver subito lo sfortunato 0-3 su autorete, sono riusciti soltanto a mettere a segno due gol.

La cronaca

È del Monza il primo squillo della partita con Colpani che al 7' si sposta la palla sul sinistro e cerca il primo palo, mancando di poco lo specchio della porta. Il Frosinone risponde al 9' con la botta di sinistro di Cheddira che però finisce sul fondo. Di nuovo ospiti pericolosi al 14' con il contropiede azionato da Pereira che fa partire un cross sul secondo palo, troppo lungo per Colpani. Al 17' passa il Monza da sviluppi di calcio d'angolo. Barrenechea respinge corto dopo il cross basso di Colpani e la palla arriva a Bondo, che riceve palla e poi allarga per Colpani, che va ancora al cross basso trovando stavolta Carboni. Sul suo tentativo di tiro si avventa Dany Mota, che di destro batte Turati incrociando con il destro. Il Monza ci prova di nuovo al 22' con Carboni, che è in questo caso fermato da Barrenechea.

Chance clamorosa per il Frosinone al 24' con il colpo di testa di Cheddira, che trovato in area da Gelli, spara alto da pochi metri. C'era però fuorigioco di Mazzitelli ad inizio azione. Al 32' i padroni di casa sfiorano il pareggio su calcio di punizione: Gelli tocca corto per Harroui, che con il destro prova ad andare direttamente in porta. Il pallone passa sotto la barriera e costringe Di Gregorio a superarsi per difendere il suo palo e mandare in angolo. Al 38' i giallazzurri protestano per un possibile calcio di rigore per l'atterramento di Gondo su Harroui, ma per la direttrice di gara Maria Sole Ferrieri Caputi si può continuare.

Raddoppio Monza al 44' con la palla persa in mezzo al campo da Soulé che regala a Carboni la possibilità di far male in ripartenza. Il numero 21 dei lombardi scambia con Dany Mota e poi tocca di sinistro per battere Turati e portare il risultato sullo 0-2. Nel recupero torna a spingere il Frosinone con Cheddira, che mette in mezzo il pallone poi allontanato da Caldirola.

La ripresa

Al 2' della ripresa è il subentrato Caso a provare a dare una scossa alla manovra offensiva del Frosinone con la conclusione di destro, sul quale però Sorrentino è attento a respingere con i pugni. All'8' va invece al tiro Soulé, ma blocca ancora senza problemi l'estremo difensore lombardo. Al 10' il Monza trova fortunosamente il 0-3 con l'intervento in scivolata di Soulé che intercetta il passaggio di Carboni e manda il pallone in rete prendendo in controtempo Turati. Arriva immediata però la rete del Frosinone che si scuote all'11' con il gol di Harroui che di destro posizione defilata sorprende Sorrentino sul suo palo con una gran botta per l'1-3.

Interessante palla messa in mezzo da Gelli al 20', ma sul suo traversone esce Sorrentino che poi subisce fallo. I padroni di casa continuano a premere e al 21' Kaio Jorge illumina per Soulé, che però si fa rimpallare il sinistro da buona posizione. Al 29' D'Ambrosio atterra Caso dopo una grande imbucata di Mazzitelli, che aveva recuperato palla in un contrasto con Pessina. Ferrieri Caputi stavolta non ha dubbi e assegna il rigore. Dagli 11 metri va Soulé che riscatta l'autogol, battendo Sorrentino per il 2-3. Una buona percussione di Birindelli all'89', ma Turati è attento e tiene in vita il Frosinone. Al 47' Mazzitelli prova ad imbucare in area, senza però trovare nessuno in area pronto a ribattere a rete. È l'ultimo pericolo della partita che va in archivio sul 2-3.