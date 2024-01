Da sempre nel calcio è risaputo che la partita più importante è quella che sta per essere giocata. Ma mai come in questo momento, per il Frosinone tutto ciò risponde a verità totale. Perché la gara che oggi alle 15 lo vedrà ospitare allo stadio "Benito Stirpe" il Monza, assume un valore assoluto per i canarini. Infiniti, e tutti importanti, i motivi per cui i ragazzi di mister Eusebio Di Francesco sono chiamati a guadagnare contro i brianzoli l'intera posta in palio.



Vincere, tanto per cominciare, vorrebbe significare chiudere nel migliore dei modi il girone di andata e aprire come meglio non sarebbe possibile il nuovo anno solare. Ma conquistare l'intera posta al cospetto della formazione di Raffaele Palladino, assumerebbe una importanza unica soprattutto alla luce del momento che i giallazzurri stanno vivendo dal punto di vista dei risultati. Il Frosinone, infatti, è reduce da tre sconfitte consecutive e nelle ultime cinque giornate ha conquistato un solo punto vedendo il suo vantaggio sulla zona salvezza assottigliarsi da otto a cinque lunghezze.

Ebbene, superando oggi il Monza i ciociari andrebbero a cancellare in un solo colpo il momento negativo, e potrebbero anche ristabilire un divario anche più importante tra loro e le ultime della classe che sulla carta hanno impegni piuttosto difficili. La Salernitana ultima ospita la Juventus, l'Empoli penultimo il Milan, mentre il Verona terzultimo sarà di scena sul campo della capolista Inter. Il Cagliari, infine, che in classifica appaia gli scaligeri, giocherà oggi alle 18 sul campo del Lecce.

Aspetto tecnico e tattico

Passando questo punto a quello che potrà essere l'aspetto tecnico e tattico della sfida odierna, e partendo da quest'ultimo, nonostante la possibilità che il recuperato Lirola potrebbe giocare dall'inizio, appare scontato il fatto che mister Di Francesco rinuncerà, come è già accaduto nell'ultimo turno in casa della Lazio, al suo classico 4-3-3 per schierare i suoi con un 3-4-3 in fase di possesso, e pronto a diventare un 3-4-1-2 con palla agli avversari. Parlando, invece, di uomini, nell'occasione l'allenatore del Frosinone non ha comunicato la lista dei convocati (lo farà solo questa mattina) e, quindi, al di là delle assenze certe dei soli Marchizza, Kalaj, Oyono e Baez, bisognerà capire soprattutto la condizione di Brescianini, che ieri era leggermente influenzato, e quindi se potrà essere a disposizione o meno. Premesso ciò, davanti al portiere Turati, il terzetto di difesa sarà composto da Monterisi, Okoli e uno tra Romagnoli o Lusuardi. A centrocampo la corsia di destra sarà presidiata da Lirola, se il provino che farà questa mattina risultare ok, mentre a sinistra agirà Gelli. In mezzo Barrenechea e uno tra Mazzitelli o Brescianini. In avanti, infine, Soulé, Kaio Jorge e uno tra Harroui o Reinier.