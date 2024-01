I quattro incontri di campionato con il Monza, tutti disputati in Serie B, sono stati sempre interessanti e, soprattutto, ricchi di gol. In tutto le due squadre ne hanno messe a segno 16, otto ciascuna. I brianzoli ci arrivano con tre lunghezze di vantaggio sul Frosinone, in virtù delle cinque vittorie e dei sette pareggi ottenuti con rendimento migliore sul campo amico. Ma anche in trasferta la formazione di Raffaele Palladino si è fatta valere per aver conquistato due successi pieni e tre pareggi che in Serie A sono tanta roba.

Numeri importanti che, comunque, non sfuggono al Frosinone di Eusebio Di Francesco che ha l'occasione di appaiare gli avversari in caso di vittoria. A Mazzitelli, che sarà un ex, e compagni non sfugge il peso della posta in palio e nelle sedute di preparazione alla gara si sono allenati come al solito con il massimo impegno per tornare al successo e chiudere nel migliore dei modi il girone di andata. Ieri pomeriggio la squadra è tornata sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino impegnata, dopo la fase di attivazione, in una serie di calci piazzati per cercare in partita di fare gol alla squadra brianzola anche su palla inattiva. Tutti presenti con l'eccezione dei soliti Marchizza, Oyono e Baez. Stamane la rifinitura sempre a Ferentino.

Ipotesi di formazione

In parte potrebbe dipendere dalle condizioni degli ultimi canarini che il tecnico ha potuto recuperare e alludiamo, soprattutto, a Mazzitelli, Lirola e Reinier. Per quanto riguarda l'undici iniziale scelte difficili per Eusebio Di Francesco e, con tutta probabilità, dubbi in ogni reparto. Nel caso il tecnico dovesse decidere di adottare lo stesso assetto difensivo con cui il Frosinone ha affrontato la Lazio (3-4-1-2), il dubbio in difesa potrebbe riguardare Romagnoli o Lusuardi, in mezzo al campo Mazzitelli o Brescianini e in avanti Harroui o Reinier con Romagnoli, Mazzitelli e Harroui che al momento appaiono comunque in vantaggio sui rispettivi compagni. In poche parole il Frosinone potrebbe scendere in campo contro il Monza, con Turati tra i pali e con i tre centrali Monterisi, Romagnoli (Lusuardi) e Okoli.

A centrocampo Lirola e Gelli esterni a destra e a sinistra rispettivamente con in mezzo Brescianini o Mazzitelli e Barrenechea. In avanti Harroui o Reinier a supporto delle punte Soulé e Kaio Jorge. Appare invece abbastanza certo che non si tornerà al 4-3-3, anche se alla resa dei conti cambierebbe poco. Davantia Turati ci sarebbero Monterisi e Lirola esterni, mentre in mezzo Okoli e uno sempre tra Romagnoli o Lusuardi. In mediana Mazzitelli o Brescianini, Barrenechea e Gelli, mentre in avanti Harroui o Reinier a supporto degli attaccanti Soulè e Kaio Jorge.

Tutte ipotesi che potrebbero essere smentite dalle decisioni che Eusebio Di Francesco adotterà con l'aiuto della notte che è sempre ottima consigliera. Questo per quanto riguarda il campo. Il resto lo dovranno fare i tifosi sugli spalti non facendo mancare l'incitamento per tutta la durata della gara. Come sempre, anzi più di sempre, Perché la partita è importante e difficile con la posta in palio che pesa veramente.