L'attuale obiettivo più importante per il Frosinone di Eusebio Di Francesco è quello di iniziare nel migliore dei modi il nuovo anno solare. Lo chiede la classifica e soprattutto la necessità di spezzare il digiuno che risale al successo ottenuto il 26 novembre quando al "Benito Stirpe" la squadra formazione giallazzurra conquistò la quinta vittoria di campionato a spese del Genoa. Da allora solo sconfitte, pure in presenza di prestazioni di livello, ad eccezione del punto conquistato contro il Torino.

Per la verità è stato un periodo con tutta una serie di infortuni che non hanno permesso al tecnico di schierare in campo la formazione migliore. Ora la situazione, sotto forma anche di emergenza soprattutto nel reparto difensivo. sembra da questo punto di vista volgere al meglio con Eusebio Di Francesco che è tornato ad avere una molteplicità di soluzioni per quanto riguarda il centrocampo e l'attacco. Comunque quello che non ha mai fatto difetto a Mazzitelli e compagni è stato il coraggio con il quale hanno affrontato sempre tutti gli avversari, anche quelli che occupano le prime posizioni della classifica. Se in alcuni casi il risultato è mancato, il Frosinone ha lasciato i campi di gioco sempre a testa alta, comprese le due ultime partite con la Juventus e la Lazio.

Dal campo

Ieri mattina la squadra è tornata sul campo della "Città dello Sport" di Frosinone per la seconda seduta settimanale di preparazione al difficile incontro con il Monza di Raffaele Palladino (nell'occasione non siederà in panchina in quanto squalificato). Come sempre massimo impegno da parte di tutti. Anche questo sta a dimostrare la voglia di vittoria che c'è nell'ambiente della squadra unita alla consapevolezza sulle possibilità che il gruppo ha di tornare a conquistare i tre punti. Tornando alla seduta di ieri, il programma di lavoro prevedeva attivazione, lavoro atletico tra palestra e campo, esercitazioni tecnico-tattiche concluse da una partita a tema. Terapie per Oyono e Baez. La terza seduta settimanale, infine, è in programma per questo pomeriggio.

Tutti a disposizione

Fatta eccezione per Oyono, Baez e Marchizza, quindi, Eusebio Di Francesco potrà contare per la partita contro la formazione brianzola su tutti gli altri giallazzurri. È la prima volta dall'inizio del campionato che il tecnico può schierare tutti i centrocampisti e ci riferiamo i particolare modo a quelli che ha recuperato dai vari infortuni. Cioè Gelli, Harroui, Mazzitelli e Reinier. Stesso discorso per il reparto offensivo con il pieno di attaccanti compreso Ibrahimovic che ha superato da giorni lo stato influenzale. E quando c'è abbondanza aumentano per il tecnico i problemi riguardanti le scelte. È meglio, comunque averli sempre. Non è il caso del reparto difensivo, per il quale si attendono rinforzi imminenti dal mercato, anche se rispetto alla gara con la Lazio è tornato a disposizione Lirola.

Lulic al Bari

Karlo Lulic è un nuovo calciatore del Bari. Lo ha reso noto il club di Viale Olimpia con la seguente nota: "Il Frosinone Calcio comunica di avere raggiunto l'accordo con la Società sportiva Calcio Bari per la cessione a titolo definitivo del centrocampista classe 1996 Karlo Lulic".

Lulic era arrivato nel Frosinone il 30 agosto 2021 e ha disputato 26 partite in quel campionato di Serie B 2021/22 e venti in quello scorso concluso con la terza promozione del Frosinone in Serie A. La maglia del Bari potrebbe indossarla anche Jaime Baez che sta recuperando dall'infortunio al ginocchio, accusato nella gara con la Juventus. Il 10 gennaio prossimo l'attaccante dovrà sottoporsi ad un controllo medico dalle cui risultanze dipenderà il buon esito o meno della trattativa.