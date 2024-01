Se la sessione invernale del calciomercato ha avuto inizio nella mattinata di ieri, il direttore Guido Angelozzi sono giorni che è al lavoro per mettere a disposizione di Eusebio Di Francesco quei rinforzi necessari per rendere più competitiva la formazione giallazzurra. E il primo risultato del lavoro svolto dal responsabile dell'Area giallazzurra si avuto nel pomeriggio di ieri con il club di Viale Olimpia che ha ufficializzato il primo acquisto.

Questo il comunicato: «Il Frosinone Calcio comunica di avere raggiunto l'accordo con la società Football Club de Rouen 1899 per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Fares Ghedjemis. L'attaccante classe 2002 vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2026». Ma non si è fermata a questo punto l'attività del direttore Angelozzi dal momento che altre due trattative sono in dirittura di arrivo. Riguardano i difensori Dean Huijsen, classe 2005, dalla Juventus e Nadir Zortea, classe 1999, dall'Atalanta. Perché le trattative abbiano il timbro della ufficialità bisognerà attendere qualche giorno dal momento che i due difensori sono nel giro della prima squadra e potrebbero tornare utili sia ad Allegri e sia a Gasperini per gli incontri degli ottavi di finale che Juventus e Atalanta dovranno disputare contro la Salernitana e il Sassuolo.

La Dea giocherà oggi alle ore 18 mentre la Juventus scenderà in campo domani alle 21. Per quanto riguarda il giovane difensore bianconero, secondo alcune voci che sono rimbalzate da Torino, sarebbe a disposizione del Frosinone soltanto dopo la disputa dei quarti di finale in caso di vittoria della Juventus. A questo punto Huijsen, se chiamato da Allegri in formazione, potrebbe affrontare proprio il Frosinone di cui indosserà la maglia in campionato.

Zerbin e Mulattieri

Entrambi vorrebbero tornare a vestire la maglia giallazzurra e questo non dispiacerebbero certo ad Angelozzi. Anzi per l'attaccante esterno del Napoli ha già avviato la trattativa precisando che «Zerbin ci piace e abbiamo stima del ragazzo. Però dipende molto dal Napoli». Insomma tutto dipende dal presidente dei partenopei De Laurentis. Per Mulattieri l'interessamento del Frosinone c'è nel senso che, considerati i buoni rapporti esistenti con il Sassuolo, si è parlato del possibile ritorno dell'attaccante che finora ha trovato poco spazio nella formazione neroverde. Se venisse posto sul mercato il Frosinone non resterebbe a guardare. Ma dovrebbe prima risolvere un problema al suo interno dal momento che in rosa ci sono tre prime punte: Cheddira, Cuni e Kaio Jorge. E qui entrerebbe in ballo Angelozzi con il suo bagaglio di esperienza e di bravura per risolvere il problema se si dovesse presentare. Uno dei tre attaccanti comunque dovrebbe fare le valigie. Da precisare che Cuni è di proprietà del Frosinone, che Kaio Jorge è venuto dalla Juve, resterebbe Cheddira che, tra l'altro, in Serie B ha mercato e anche la possibilità di tornare a indossare la maglia del Bari. Il tutto con il pieno consenso del Napoli. Insomma una operazione complessa ma fattibile se c'è la volontà di tutte e tre le parti. Il Frosinone ha anche comunicato l'acquisto del difensore (2004) Zaknic Lazar dal Sassuolo che giocherà con a Primavera.

Le altre trattative

Il club di Viale Olimpia è sull'esterno di fascia sinistra del Pisa Pietro Beruatto classe 1998. La trattativa è bene avviata. Lulic, che era dato vicino al Suditol, sta per andare invece al Bari. Il diesse biancorosso Polito ha agito di sorpresa. Per il croato è pronto un triennale. Il club pugliese ha messo nel mirino anche Soufiane Bidaoui che al Frosinone non ha trovato spazio, e Jaime Baez.

Dal campo

Eusebio Di Francesco avrà a disposizione per la gara con il Monza anche Pol Lirola. Il difensore è rientrato in gruppo nella seduta di ieri mattina di preparazione all'importante gara contro i brianzoli. Terapie invece per Oyono e per Baez. Stamane squadra di nuovo in campo.