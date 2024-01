Agli albori dell'anno che ci ha lasciati il Frosinone stava esattamente alla metà del percorso del campionato che aveva iniziato con umiltà. Insieme ad altre squadre il cui obiettivo primario era quello di restare in Serie B. Ben pochi azzardavano un risultato migliore in quei giorni in cui la squadra, agli ordini di Fabio Grosso, sudava per essere pronta al via della nuova stagione agonistica.

Mentre la società continuava a investire sulla linea verde e a sperare che riuscisse ad esprimere e a imporre quel calcio che il presidente Maurizio Stirpe e il direttore Guido Angelozzi hanno sempre ritenuto essere l'unico in grado di piacere, di divertire e di vincere. Insomma il calcio che non badasse solo al risultato ma anche al modo attraverso cui conquistarlo. Quando il 2023 ha fatto capolino i risultati ottenuti dalla formazione giallazzurra erano già oltre i programmi societari.

Capitan Lucioni e compagni avevano messo a segno dodici vittorie, tre pareggi e soltanto quattro sconfitte. Sotto i colpi dei giallazzurri erano già cadute Modena, Brescia, Como, Palermo, Spal, Venezia, Bari, Cosenza, Perugia, Ascoli, Reggina e Ternana mentre Cagliari, SudTirol e Pisa erano uscite indenni. Soltanto quattro delle venti squadre erano riuscite a sconfiggere il Frosinone: Benevento, Cittadella, Parma e Genoa. Tutto questo tradotto in cifre significava primo posto il classica con 39 punti e un vantaggio di sette lunghezze sul Genoa, otto nei confronti della Reggina, nove del Bari e dieci del Pisa.

E ancora il Cagliari a 14, il Palermo a 15, il Benevento a 17 punti. Il 2024 ha ovviamente ringraziato ed ha continuato la splendida galoppata verso la serie A. Migliorando di due punti quelli conquistati nel girone di ritorno. Il Frosinone di Grosso ha chiuso a quota 80 punti dopo avere conquistato altre dodici vittorie, mentre cinque sono stati i pareggi e due soltanto le sconfitte: Parma e Cosenza. Bottino pieno, invece, contro Modena, Brescia, Benevento, Como, Cittadella, Spal, Venezia, Ascoli, Reggina, Pisa, Genoa e Ternana.

Con il risultato, impensabile alla vigilia del campionato, di avere riconquistato la Serie A addirittura il 1° maggio quando alla fine mancavano tre partite e di essere diventato Campione d'Italia di B con un turno di anticipo battendo il Genoa, giunto secondo a 7 punti. Gli altri distacchi: il Cagliari, salito in A al termine dei play off, ha concluso a -20, il Bari -15, il Parma -20, il Palermo e Venezia -31. Tutte formazioni che erano partite con il favore dei pronostici.

Ma il 2023 è stato un anno da incorniciare anche per i risultati conquistati poi nel secondo semestre dalla formazione, che intanto era diventata di Eusebio Di Francesco, nel più importante e difficile campionato di Serie A, affrontato sotto l'ombra del disinteresse degli addetti ai lavori che, soltanto dopo le brillanti prestazioni fornite da Mazzitelli e compagni, hanno dovuto ricredersi per tesserne le lodi. Insomma la linea verde di Stirpe e Angelozzi si sta facendo onore anche in A dove ha conquistato importanti successi su Atalanta, Sassuolo, Verona, Empoli e Genoa e pareggiato con Udinese, Salernitana, Fiorentina e Torino. Certo le sconfitte sono state di più ma nella maggior parte di queste i canarini sono usciti dal campo a testa alta. Grazie, comunque, ai 19 punti conquistati la zona retrocessione è ancora a debita distanza. Insomma un 2023 straordinario dsall'inizio alla fino.