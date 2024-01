Archiviata tra i rimpianti anche la partita con la Lazio, il Frosinone inizierà il nuovo anno pensando non solo all'ultimo impegno di campionato in calendario al "Benito Stirpe" sabato prossimo contro il Monza, ma anche al mercato invernale che aprirà i battenti domani, 2 gennaio. Se a preparare la partita con i brianzoli per smuovere la classifica, ferma a quota 19 dalle ultime tre gare, ci sarà Eusebio Di Francesco, sul fronte delle trattative per porre a disposizione del tecnico i rinforzi, resi ancora più necessari dalla serie di infortuni che si è abbattuta sulla formazione giallazzurra, ci sta pensando da tempo il direttore Guido Angelozzi.

Grazie a un lavoro sotto traccia che comincerà a concludersi con il deposito dei contratti a partire dalla data dell'apertura ufficiale del mercato. Per il momento il responsabile dell'Area tecnica giallazzurra ha fatto un primo punto della situazione circa lo stato delle trattative riguardanti alcuni nomi di calciatori da tempo nel mirino. Si tratta della giovane ala destra Fares Ghedjemis classe 2002 del Rouen, società che milita nella Terza divisione francese, del difensore centrale Dean Huijsen classe 2005 della Juventus e del terzino Nadir Zortea classe 1999 di proprietà dell'Atalanta.

«Con il club francese – ha detto Angelozzi - la trattativa è in dirittura di arrivo con la firma del contratto. Per gli altri due dobbiamo aspettare un po'».

Fares Ghediemis ha addirittura già espletato l'incombenza delle visite mediche presso il "Gemelli" della Capitale e quindi sarà anche il primo colpo messo a segno dal Frosinone nella prossima sessione di mercato.

Zortea e Zerbin

Non dovrebbero esserci problemi per il difensore bianconero Huijsen che potrebbe anche lui essere a disposizione per la gara con il Monza, mentre per Nadir Zortea la trattativa potrebbe allungarsi di qualche giorno. Il calciatore infatti ha giocato ieri pomeriggio con l'Atalanta la gara vittoriosa con il Lecce, subentrando sulla fascia destra a Zappacosta al 19' della ripresa. Il fatto è che il titolare del ruolo Hans Hateboer ha accusato in allenamento nella settimana precedente la partita un problema muscolare che lo costringerà a restare fuori per un mese. Tutto ciò potrebbe rallentare la trattativa.

Comunque un accordo con la società orobica Guido Angelozzi già ce l'ha. Oltre ai due difensori e alla giovane ala destra francese, anche Alessio Zerbin è entrato da tempo nel mirino del direttore dell'area tecnica del Frosinone che ha precisato: «Per ora stiamo cercando principalmente di chiudere la trattativa di due difensori. Zerbin è un calciatore che ci piace ed è stato già con noi. Lo stimiamo ma dipende anche dal Napoli».

La trattativa è sul tavolo del presidente De Laurentis per la firma. Sull'attaccante c'è anche l'Empoli ma il giocatore preferisce il Frosinone. Anche in questo caso i tempi potrebbero essere un po' più lunghi ella gara pareggiata con il Monza. Comunque la trattativa dovrebbe giungere in porto anche perché c'è la possibilità della cessione di Caso. La Cremonese gli sta facendo la corte. Sempre la Cremonese e anche il Bari hanno mosso i primi passi per avere Gelli. Ma sarà difficile che il Frosinone ci rinunci.

La terzultima un po' più vicina

Per quel riguarda la classifica, infine, il ko in casa della Lazio è costato il minimo al Frosinone, visto che il vantaggio sulla terzultima è sceso di un solo punto: da sei a cinque.