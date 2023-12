Sconfitta per il Frosinone allo stadio Olimpico di Roma. Dopo un primo tempo di dominio della Lazio, ma che non trova il gol, nella ripresa Soulé sblocca il risultato al 58' su calcio di rigore e porta in vantaggio i canarini per 1 a 0. Al 70' pareggio della Lazio col gol di Castellanos. Dopo nemmeno due minuti la rete di Isaksen porta i padroni di casa in vantaggio. Nel finale la rete di Patric segna la vittoria della Lazio per 3 a 1.