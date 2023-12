Con la sfida in programma questa sera (fischio d'inizio alle ore 20.45) allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio, per il Frosinone si chiude un anno solare eccezionale. Nella prima parte dello stesso i canarini hanno centrato la terza promozione nella massima serie chiudendo al primo posto un campionato di Serie B dominato in largo e in lungo, mentre nella seconda hanno conquistato la bellezza di diciannove punti in diciassette giornate.



Un bottino che in questo momento permette alla squadra di mister Di Francesco di vantare sei lunghezze sulla zona salvezza. A questo punto c'è bisogno di un ultimo sforzo per chiudere ancora più alla grande il 2023. Espugnare il terreno di gioco della formazione di Sarri non sarà impresa facile, ma comunque possibile per un Frosinone fin qui capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario, anche nelle occasioni in cui è tornato a casa senza punti. Conquistare questa sera l'intera posta in palio, per i giallazzurri non rappresenterebbe soltanto un modo di chiudere con la classica ciliegina sulla torta uno spettacolare anno solare, ma anche sfatare il tabù trasferta (dopo i pareggi di Udine e Salerno sono arrivate sei sconfitte consecutive) e, soprattutto, ripartire in classifica dopo il solo punto ottenuto nelle ultime quattro gare.

Aspetto tecnico e tattico

Passando a questo punto all'aspetto più prettamente tattico e tecnico, per quel concerne il primo c'è subito da dire che questa sera Di Francesco sarà costretto a cambiare modulo, passando dalla difesa a quattro a quella a tre, alla luce dell'assenza in contemporanea di tutti i suoi esterni del pacchetto arretrato. Marchizza, Oyono e Lirola, infatti, sono infortunati e non fanno parte di conseguenza della lista dei convocati così come Baez e Ibrahimovic. Il primo si è fatto male nell'ultima partita, mentre il secondo non ha smaltito del tutto l'influenza che lo ha colpito alla vigilia della sfida contro la Juventus di sabato scorso. Premesso ciò, andiamo a vedere quella che potrebbe essere la formazione anti Lazio, anche se i dubbi da sciogliere restano diversi. Il primo potrebbe riguardare già il portiere, con Cerofolini che mai come questa volta insidia Turati. Per quel che concerne i tre centrali di difesa, sicuri di un posto appaiono Monterisi e Okoli, mentre è ballottaggio tra Romagnoli e Lusuardi con il primo leggermente favorito. A centrocampo il Frosinone dovrebbe quindi schierarsi con quattro uomini. A formare la coppia di mediani dovrebbero essere Barrenechea e Brescianini, mentre sulle corsie esterne agiranno Gelli e uno tra Garritano o Kvernadze. Per quel che riguarda, infine, il tridente d'attacco, scontata la presenza sulla fascia destra dello stesso per Soulé, a sinistra dovrebbe esserci il ritorno dal primo minuto per Harroui, mentre nel ruolo di prima punta Kaio Jorge resta in vantaggio nei confronti di Cheddira e di Cuni.