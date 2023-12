Dopo il recupero di capitan Mazzitelli, ieri mattina è stata la volta di Reinier a tornare a disposizione di mister Di Francesco in vista della partita dell'Olimpico di domani sera contro la Lazio. Il centrocampista, che il Real Madrid ha mandato in prestito al Frosinone per quel processo di crescita che può realizzare con la maglia giallazzurra sulle spalle, è stato costretto a interrompere la serie di positive prestazioni, al 12' del secondo tempo dell'incontro con il Milan del 2 dicembre scorso, quando ha dovuto lasciare il terreno di gioco dello stadio "Meazza" in lacrime dopo avere accusato un problema muscolare che lo ha costretto a saltare poi le gare seguenti contro Torino, Lecce e Juventus.

Reinier ha debuttato in maglia giallazzurra il 17 settembre scorso in occasione della partita con il Verona nel corso della quale ha realizzato anche il primo dei due gol che hanno permesso al Frosinone di vincere la seconda gara di campionato. In totale sette presenze tutte da titolare per complessivi 527' ed una importante anche in Coppa Italia per avere realizzato nel primo tempo supplementare la rete del 2 a 1 sul Torino, che ha premesso alla sua squadra di approdare agli ottavi di finale. Ma torniamo al recupero del centrocampista brasiliano classe 2002 con il report pubblicato nel pomeriggio di ieri dall'Ufficio stampa del club canarino.

"Seduta di allenamento mattutina alla "Città dello Sport" di Ferentino per i giallazzurri di mister Di Francesco che continuano a preparare la partita contro la Lazio. Attivazione, esercitazioni tecnico-tattiche e calci piazzati: questo il programma odierno. In gruppo Reinier. Differenziato per Lirola. Terapie per Oyono e Baez". Oggi pomeriggio, quindi, la squadra concluderà la preparazione all'importante dell'Olimpico con la seduta di rifinitura. Dunque Di Francesco avrà a disposizione anche il centrocampista ex Real Madrid il che significa che, come per Mazzitelli, può contare su un'altra valida pedina molto probabilmente più per la panchina che per la formazione iniziale. Scelte che il tecnico deciderà al termine della rifinitura di oggi dopo aver fatto il punto sulle condizione dei vari singoli.

Ipotesi di formazione

Fermo restando il discorso riguardante la mancanza di difensori esterni per gli infortuni di Marchizza, Oyono e Lirola che anche ieri ha lavorato in disparte, con tutta probabilità mister Di Francesco confermerà la difesa a tre che ha schierato contro la Juve e più in generale lo stesso assetto tattico. In porta dovrebbe esserci Turati e davanti all'estremo difensore Monterisi, Okoli e uno tra Romagnoli o Lusuardi. A centrocampo con i due mediani Brescianini e Barrenechea, sulle corsie potrebbero agire Gelli a destra e Garritano a sinistra, così come è accaduto contro la Juve dopo l'uscita di Baez. In avanti Soulé, Kaio Jorge o Cheddira e Harroui che, nella fase di possesso, potrebbe meglio esprimere le sue qualità offensive giocando sotto la punta per un 3-4-1-2 più redditizio. Comunque si tratta di pure ipotesi che non troveranno conferma prima del fischio d'inizio della partita di domani.

Carovana giallazzurra

Anche contro la Lazio lo stadio Olimpico presenterà un settore ospite sicuramente colorato di giallazzurro. Alle ore 18 di ieri erano 1.800 i supporter del Frosinone già in possesso del tagliando di entrata allo stadio. Ed altri se ne aggiungeranno fino alle ore 19 odierne per ingrossare il gruppo e fare sentire la sua voce di incitamento alla squadra che cercherà di tornare a fare punti. Anche se l'avversario è di quelli importanti.