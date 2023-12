Il Frosinone di Eusebio Di Francesco è tornato in campo per iniziare a preparare la trasferta di venerdì all'Olimpico contro la Lazio. La notizia positiva è arrivata del rientro in gruppo di Mazzitelli. Il capitano dei canarini è tornato a disposizione dopo essere rimasto lontano dai campi di gioco in occasione degli incontri di campionato con Genoa, Milan, Torino, Lecce e Juventus. Questo il report.

"Seduta di allenamento mattutina alla "Città dello Sport" di Ferentino per i giallazzurri di mister Di Francesco che continuano a preparare la partita con la Lazio. Attivazione in campo, esercitazioni tecnico-tattiche e partita a tema, questo il programma di lavoro. Mazzitelli in gruppo. Differenziato per Reinier e Lirola. Terapie per Oyono e Baez (da valutare in settimana le loro condizioni)".

A questo punto bisognerà vedere cosa deciderà Di Francesco per quanto riguarda il capitano. Farà parte della formazione con la quale il Frosinone scenderà in campo all'Olimpico, oppure troverà posto in panchina per i soliti e importanti cambi nella ripresa? Sarà compito del tecnico prendere la decisione dopo avere valutato le condizioni dell'ex Monza nel corso delle sedute che restano da svolgere. Discorso Mazzitelli a parte, ancorché molto importante ai fini del rendimento della squadra, il Frosinone dovrà di nuovo affrontare un avversario di rango in regime di emergenza in difesa per quanto riguarda gli esterni di difesa. Ieri Lirola e Oyono si sono sottoposti alle terapie del caso in attesa degli esiti degli accertamenti strumentali, mente per Marchizza il discorso riguarda il lungo periodo di riabilitazione dopo l'intervento chirurgico effettuato in Finlandia. Ma per fortuna il 1° gennaio è ormai prossimo con il Frosinone che ufficializzerà i primi necessari acquisti per completare anche dal punto di vista numerico il reparto fin dall'inizio mancante di una unità.

Dal mercato

Insomma ben venga con il nuovo anno anche l'apertura del mercato invernale. I primi acquisti sono stati resi noti già da tempo ma l'annuncio più importante è atteso da parte della società giallazzurra nelle primissime battute delle trattative. I nomi sono anche ormai noti oltre ai rispettivi ruoli. Quindi si tratta di due difensori in linea con la linea verde sposata da tempo dal sodalizio di Viale Olimpia. Stiamo parlando di Dean Huijsen diciotto anni compiuti il il 14 aprile scorso e di Nadir Zortea nato a Feltre 1l 19 giugno di 24 anni fa.

Difensore centrale il primo arriverà a ingrossare le fila della colonia bianconera del Frosinone, terzino destro adattabile anche a sinistra il secondo in arrivo dall'Atalanta con esperienza di Serie A non solo con la Dea ma anche con Salernitana e Sassuolo. Trattative già concluse, mancherebbe solo l'annuncio da parte del Frosinone che dovrebbe arrivare il 2 gennaio. Ma c'è anche una terza trattativa bene avviata (se non già conclusa) e riguarda l'ala destra di origine francese Fares Ghedjemis, classe 2002, che il Frosinone ha scovato nelle file del Rouen che milita nel Championnat National corrispondente alla Serie C. Trattativa, come detto, in dirittura di arrivo. Ma è chiaro che l'attività del direttore Guido Angelozzi va oltre anche per quanto riguarda il discorso delle cessioni. A tal riguardo Lulic potrebbe finire al Modena. Con le vailige pronte anche Bidaoui