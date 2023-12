Al Frosinone non è bastata la solita buona prova di squadra per evitare il ko nella gara interna contro la Juventus per 2 a 1. Nonostante le tante assenze iniziali e gli infortuni che durante la gara hanno privato i canarini di ulteriori pedine importanti, Romagnoli e compagni hanno tenuto testa nel migliore dei modi alla corazzata bianconera, lasciando l'intera posta all'avversario solo a dieci minuti dallo scadere quando il neo entrato Vlahovic ha messo a segno il gol partita per la sua squadra.

La cronaca

Il primo spunto della gara è della Juventus al 7' con la buona progressione di McKennie che mette in mezzo, ma è provvidenziale l'intervento di Romagnoli in calcio d'angolo a liberare l'area. Da corner ci prova ancora il 16 bianconero, che riceve il cross ma di testa manda alto da pochi passi. Al 10' tocca a Locatelli con il tiro da fuori che è respinto dalla difesa di casa. All'11' arriva il vantaggio della Juve. L'azione del gol nasce da un rinvio sbagliato di Turati, poi Kostic riceve palla e serve Yildiz, che supera tre giocatori e infila il portiere giallazzurro sul primo palo per l'1-0.

Ospiti che continuano a spingere al 15' con il filtrante di Yildiz per Kostic, che però sbaglia il controllo e disturbato da Lirola non riesce a concludere a rete. Il Frosinone prova a scuotersi al 21' con la punizione da posizione pericolosa di Barrenechea, il cui destro non va troppo lontano dalla porta di Szczesny. Il cross basso di Milik al 33'crea scompiglio nella difesa ciociara, ma nessuno riesce ad intervenire tranne Garritano che è attento a mandare in corner. Dallo stesso calcio d'angolo Danilo riceve il cross di Kostic, ma di testa non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.

Dalla prima iniziativa di Soulé il Frosinone crea l'occasione più pericolosa del suo primo tempo al 36':l'argentino riceve in area sulla destra da Baez e vaal tiro-cross basso col mancino, che è ben respinto da Szczesny. Al 39' va invece vicina al doppio vantaggio la Juventus con il pallone perfetto di Milik per Kostic, che da posizione defilata va al sinistro, impreciso. Bellaazione personale di Brescianini, che al 42' riesce a scappare a Bremer, salvo poi subire il recupero del difensore bianconero. Giallazzurri ancora pericolosi nel finale di primo tempo con il colpo di testa al 44' di Lusuardi, che servito dalla sinistra da Gelli, non riesce ad impensierire Szczesny.

La ripresa

Come spesso ci ha abituato in questa stagione, il Frosinone inizia con tutt'altro piglio la ripresa. E il cambio di atteggiamento dà i suoi frutti al 6' con la rete del pareggio: Monterisi riceve il pallone dopo un giro-palla prolungato dei ciociari e poi trova la grande verticalizzazione per Baez, che attacca bene la profondità e finalizza con il diagonale vincente che batte Szczesny per l'1-1.I giallazzurri sfiorano il vantaggio al 13' con il destro a giro di Soulé, che prima salta secco McKennie e poi va alla conclusione sfiorando il palo. Al 19' torna a farsi vedere in avanti la Juventus con il sinistro di Vlahovic da pochi passi, ben respinto col piede da Turati. Al 20' ci prova invece Danilo con la conclusione dalla lunga distanza, che però finisce lontana dalla porta difesa dal portiere giallazzurro.

Occasionissima Frosinone al 26' con Harroui, che riceve il passaggio di Soulé e poi lascia partire un gran destro a giro. Szczesny si deve superare per togliere la palla dall'incrocio. Dalla parte opposta grande chance anche per la Juventus al 31': Rabiot scambia con Vlahovic e poi va al cross, trovando McKennie che si coordina ma il suo destro si stampa sulla traversa. Buono spunto di Soulé al 35': l'argentino salta due avversari e poi conclude, ma il sinistro finisce largo. La Juventus torna in vantaggio su ribaltamento di fronte al 36' con il gran colpo di testa di Vlahovic che riceve il cross di McKennie e batte sul tempo Monterisi e Romagnoli per infilare Turati sul palo lontano. I bianconeri trovano anche la rete del 3-1 al 44' ancora con Vlahovic, bravo a raccogliere il passaggio di Weah e a battere Turati con il sinistro, ma arbitro e VAR annullano tutto per fuorigioco: finisce 1-2 l'ultima allo "Stirpe" del 2023.